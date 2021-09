"Arte em carvalho": Gordon & MacPhail revela a tão esperada apresentação do uísque escocês puro malte mais antigo do mundo criada por Sir David Adjaye

Seu design é uma celebração da arte, da habilidade e do uidado que foram aplicados ao puro malte que ele contém. Sua forma única representa a história da Gordon & MacPhail de expandir repetidamente os limites em termos de maturação de uísques de longo prazo, em que a experimentação, paciência e qualidade permanecem as bases para o progresso desde 1895.

O tema criativo para o lançamento inovador - "Arte em Carvalho" - é um tributo tanto ao líquido precioso e raro, cuidadosamente conservado em um barril de carvalho por quatro gerações da família proprietária da Gordon & MacPhail, quanto a sua impressionante apresentação. Nunca antes o carvalho e o espírito do puro malte foram combinados por oito décadas, e o líquido histórico foi descrito pelo renomado escritor de uísques Charlie MacLean como "verdadeiramente, um dos melhores que já encontrei".

Ewen Mackintosh, diretor geral da Gordon & MacPhail, comentou: "Muitas vezes, menciona-se que a maturação do uísque ao longo de longos períodos de tempo é mais arte do que ciência. O decantador e pavilhão de carvalho que David criou para nosso lançamento histórico é um verdadeiro reflexo desta arte; a apresentação é por si só uma obra de arte. Tenho certeza de que George Urquhart e seu pai John, que tiveram a extraordinária visão de guardar a bebida da Destilaria Glenlivet em um barril personalizado da Gordon & MacPhail a ser apreciado após sua vida, adorariam seu projeto. Ele presta uma homenagem à habilidade e visão deles."

"O carvalho é um material primário produzido pelo planeta", explica David Adjaye. "Aprecio sua preciosidade como parte integrante do processo de fabricação de uísques. Eu queria criar um design que homenageasse o papel que o carvalho desempenha na transformação do líquido em um elixir com propriedades quase mágicas."

O decantador que parece uma joia contém lentes para oferecer foco ao líquido ricamente colorido. Um generoso volume de cristal equilibra peso e delicadeza e proporciona uma presença tátil fascinante.

"A combinação suave de líquido, peso e forma invoca uma sensação de cuidado, responsabilidade e lentidão. À medida que se serve o uísque, tem-se a sensação de que tempo se esvai, e tudo o que se sente é a preciosidade de cada gota", acrescentou Adjaye.

Desenhado de forma a parecer o entalhe de um único bloco sólido de cristal, a parte central curva do decantador precisou ser soprada individualmente por artesãos experientes supervisionados pelo Glencairn Crystal Studio, especialistas em decantadores ultra-premium e por outra empresa familiar com sede na Escócia.

"A ambição era criar um recipiente que transmitisse e incorporasse a experiência e a tradição únicas da Gordon & MacPhail", comentou Adjaye. "Os suportes verticais do pavilhão externo refletem árvores em uma floresta de carvalhos a partir das quais as aduelas dos barris originais foram entalhadas. Um momento fundamental na narrativa do projeto é a relação entre a luz e a sombra enquanto o invólucro recria a luz do sol ao mesmo tempo que brilha através dos carvalhos dentro de um cenário de floresta natural. O ato de abrir o pavilhão se torna um processo cerimonial e sensorial."

Embora semelhantes, não existem dois decantadores idênticos, o que reflete a complexidade do processo e sua natureza orgânica.

O pavilhão de carvalho é feito de carvalhos de origem sustentável cultivados a menos de oito quilômetros dos fabricantes Wardour Workshops, outra empresa familiar, com sede em Dorset, no sudoeste da Inglaterra.

Dom Parish, cofundador da Wardour, comentou: "O carvalho tem uma qualidade maravilhosa e sólida, que dura para sempre."

Foram criados apenas 250 decantadores de 70 centilitros. O decantador nº 1 será leiloado pela Sotheby's em Hong Kong em 7 de outubro de 2021 com uma extremidade de barril emoldurada do barril original e uma litografia dos desenhos originais do conceito assinado por David Adjaye. Os lucros do leilão (após dedução dos custos) serão doados à instituição de caridade escocesa local Trees for Life, cuja missão é revitalizar a floresta caledoniana.

"A doação ajudará o viveiro da Trees for Life, que cultiva 100 mil árvores raras e nativas a partir da semente, incluindo carvalhos, todos os anos", prosseguiu Ewen Mackintosh. "É certo que este uísque fornecerá um legado para tudo que durará por gerações."

As apresentações públicas do decantador e do pavilhão de carvalho serão expostas a partir do início de setembro de 2021 nas galerias da Sotheby's de Londres, Nova York e Hong Kong, além do Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong como parte da exposição prévia da série de vendas de outono da Sotheby's de Hong Kong de 2021.

GORDON & MACPHAIL GENERATIONS 80 YEARS OLD DA DESTILARIA GLENLIVET: DISPONÍVEL A PARTIR DE 3 DE SETEMBRO DE 2021

Preço sob consulta em gordonandmacphail.com

Para obter detalhes do leilão do decantador nº 1 da Sotheby em Hong Kong, acesse sothebys.com

Vídeo - https://youtu.be/sSoAVR_8JFc

Vídeo - https://youtu.be/zKzx8h4DLDQ

Vídeo - https://youtu.be/ySw5MhQhDUw

Vídeo - https://youtu.be/8DvUtR-3Q9s

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600981/Jewel_like_decanter.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600982/Generations_80_Years_Old_from_Glenlivet_Distillery_decanter.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1600983/Sir_David_Adjaye.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1531008/Gordon_MacPhail_Logo.jpg

FONTE Gordon & MacPhail

Related Links

https://www.gordonandmacphail.com/



SOURCE Gordon & MacPhail