Продукция ASTRO N7S ZBB-TF n-type TOPCon мощностью 43 МВт поставлена на европейский рынок

ХАНЧЖОУ, Китай, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- После двух месяцев оптимизации процессов и внедрения технологии фотоэлементов TOPCon 4.0 первая в фотоэлектрической отрасли партия продуктов ASTRO N7s ZBB-TF мощностью 43 МВт была серийно произведена из линейки продуктов Astronergy и доставлена дистрибьюторам на европейском рынке, что подчеркивает технологические преимущества фотоэлементов n-типа компании и зрелый производственный процесс ZBB (Zero BusBar Interconnection Technology) и TF (Tiling Film).

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Специально разработанный для рынков распределенной генерации и жилых помещений по всему миру, фотоэлектрический модуль ASTRO N7s ZBB-TF n-типа TOPCon имеет максимальную среднюю эффективность преобразования более 23 % среди основных продуктов для распределенной генерации и жилых помещений и получил первую в мире сертификацию TÜV Rheinland для такого типа.

Сертифицированный по тесту IEC, продукт ASTRO N7s обладает отличными анти-PID-характеристиками. И благодаря инкапсуляции с низким напряжением, он также хорошо зарекомендовал себя в противодействии микротрещинам фотоэлементов в различных сценариях применения.

После запуска в массовое производство и поставки первых продуктов ASTRO N7 мощностью 43 МВт, Astronergy впервые в отрасли провела маркетизацию таких передовых продуктов.

Благодаря зрелой технологии ZBB-TF тонкие серебряные полоски печатаются на элементах TOPCon n-типа, а узкие паяльные медные ленты используются в модулях ASTRO N7s. Благодаря этому новому процессу проектирования и соединения улучшается возможность сбора внутренних носителей элементов N7s, повышается эффективность и мощность модулей N7s, а внешний вид солнечного модуля выглядит очень эстетично.

Во время производства продуктов ASTRO N7s все процессы проводятся при более низких температурах и меньших нагрузках, которые совместимы с более тонкими кремниевыми пластинами, что помогает снизить потребление серебряной пасты более чем на 20 % и сократить выбросы углерода, вызванные производством модульных продуктов.

Внедрение передовых технологий низкокоррозионной пасты, LIF и POML, позволило солнечному элементу TOPCon 4.0 компании Astronergy повысить эффективность фотоэлектрического преобразования на 0,3 - 0,4 %, что еще больше увеличивает мощность модуля.

Являясь пионером в области фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, Astronergy требуется менее трех лет для проектирования и разработки различных солнечных продуктов n-типа для каждого возможного сценария применения, что подчеркивает ее ориентированный на рынок подход на фоне того, что солнечные продукты необходимы все большему количеству клиентов в разных ситуациях.

Наблюдая за рынками по всему миру, солнечные продукты n-типа становятся мейнстримом. Целый ряд технических преимуществ n-типа укрепят позиции Astronergy как ключевого игрока в формировании будущего солнечной энергетики.

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