"Beijos da Doroth". Conheça Antônio Lucas, o profissional e empresário mais versátil da atualidade e da web

Em menos de um ano, já dividiu o palco em shows de stand up com grandes nomes do humor no país, tais como Renato Piaba, Zé Lezim, Pisit Mota, Lucas Veloso, Paulinho Serra e Victor Sarro. Também foi responsável pela apresentação de grandes eventos, como o São João de Santo Antônio de Jesus, considerado o maior São João da Bahia.

De forma meteórica, com menos de um ano compartilhando diariamente doses de alegria através do Instagram, a Doroth vem consolidando seu lugar no mercado do humor. A personagem é dona de bordões inconfundíveis, como "Beijos da Doroth", "Deus me defenderay", "Melhore", "Vai matar o diabo", entre outros. "São marca registrada e que remetem com facilidade a imagem da Doroth Ranyely. Autêntica, descontraída, divertida e acessível, a personagem já caiu no gosto do público", afirma Antônio ao citar sua criação.

O humorista fez uma apresentação recentemente, intitulada como Noite do Riso, com participações de Lucas Veloso, Renato Piaba e Ze Lezin. Como sempre aplaudido e com a casa cheia, Antônio afirma que a criação da personagem foi feita para ajudar as pessoas. "Tenho relatos diários de agradecimentos, pessoas que usam a Doroth como 'válvula de escape'", comenta o comediante.

Além de todo esse amor e dedicação pelo humor, Antônio é um grande empresário e profissional, dono de um currículo memorável e de comércios na sua cidade. Sempre de forma alegre e divertida mescla a seriedade de empresário e o humor de seu personagem.

