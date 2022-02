"BLOCKCHAIN.COM MIAMI PADEL OPEN" ANUNCIA EL EVENTO DE FEBRERO | 22-27 de febrero de 2022

World Padel Tour comienza la temporada 2022 en Miami con un inigualable evento de pádel y estilo de vida de seis días de duración

MIAMI, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los inversionistas con sede en Miami Boich Investment Group y 777 Partners anunciaron hoy que el World Padel Tour comenzará su temporada 2022 en Miami, Florida. "Blockchain.com Miami Padel Open", un evento deportivo de estilo de vida y entretenimiento de seis días de duración que se llevará a cabo en Island Gardens Miami del 22 al 27 de febrero. Sede de los mayores y más destacados eventos deportivos globales del mundo, la hermosa ciudad de Miami ofrece un telón de fondo idílico para la inauguración del World Padel Tour 2022. Al reunir lo mejor del deporte de pádel, entretenimiento de primera clase, programación de comidas y bebidas prémium, experiencias de compra seleccionadas y lujos ejemplares, Blockchain.com Miami Padel Open les ofrecerá a los huéspedes la oportunidad de ser parte de lo que está listo para convertirse en el principal evento deportivo de estilo de vida de lujo del sur de Florida. El evento también cuenta con el apoyo de un equipo de entusiastas de pádel que incluye a Grinda Investments y Dani Homedes, propietaria del Wynwood Padel Club.

"Boich Investment Group, junto con 777 Partners, están encantados de traer el World Padel Tour a Miami este mes", expresó Wayne Boich, presidente y director ejecutivo de Boich Investment Group."Junto con WPT, estamos comprometidos a brindar la mejor experiencia de su clase a todos los jugadores, fanáticos y socios que participen en este evento inaugural. El pádel, el deporte de más rápido crecimiento en el mundo, ha explotado en popularidad justo aquí en nuestro patio trasero y este evento es una oportunidad fantástica para traer a Miami a los mejores jugadores de pádel del mundo. Al fusionar el pádel con el entretenimiento, la experiencia será multifacética para todos los asistentes".

El evento de este año será presentado por Blockchain.com, la compañía criptográfica más confiable y de más rápido crecimiento, que ayudará a millones de personas de todo el mundo a acceder con seguridad a las criptomonedas.

"En el marco de nuestra inversión en Miami, nos entusiasma la innovación que está ocurriendo no solo en los negocios sino también en el mundo deportivo. Por lo tanto, es natural que patrocinemos el Miami Padel Open 2022", señaló Peter Smith, director ejecutivo de Blockchain.com. "El pádel es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo, particularmente en Latinoamérica, donde tenemos una presencia cada vez mayor de clientes, socios y empleados".

El Blockchain.com Miami Padel Open transformará Island Gardens en un fascinante centro de experiencias al aire libre para 2,000 personas que permitirá vivir la mejor experiencia en el marco del torneo de pádel. Los espectadores pueden anticipar una increíble experiencia VIP presentada por la marca suiza de relojes de lujo Richard Mille. Las Cajas de lujo Richard Mille albergarán 76 cajas VIP individuales junto con una activación especial de la boutique del exclusivo destino de membresía privada ZZ's Club, del titán culinario Major Food Group. Además, la marca de vinos de lujo La Fête du Rosé contará con un bar pop-up especializado que servirá a su emblemático rosé. Por su parte, Pura Vida, el aclamado destino de bienestar del sur de Florida, atenderá a los huéspedes en su propia área especializada in situ durante el evento de una semana. Al más puro estilo de Miami, los asistentes podrán disfrutar de una programación musical diaria y nocturna en directo, así como de actuaciones espontáneas de celebridades, entre las que se incluirán una presentación especial de Ludacris, múltiples opciones gastronómicas, concesiones y una selección imperdible de ofertas comerciales, todo ello con el bello telón de fondo de la bahía de Biscayne y el centro de Miami.

El presidente honorario de Blockchain.com Miami Padel Open de este año es la famosa superestrella de Miami Heat y entusiasta del pádel, Jimmy Butler. El cinco veces All-Star de la NBA, un ávido fanático del deporte, ha apoyado con todo su ímpetu los esfuerzos de Boich Investment Group para traer el World Padel Tour a la ciudad de Miami.

"El pádel se convirtió en una obsesión instantánea para mí cuando mi entrenador me presentó por primera vez ese deporte como un nuevo ejercicio de acondicionamiento físico. Me fascina competir; realmente me impulsa, y ello finalmente llevó mi pasión por el pádel al punto de jugar de dos a tres horas al día cuando puedo", comentó Jimmy Butler, presidente honorario de Blockchain.com Miami Padel Open. "Estoy encantado de tener la oportunidad de ser parte de traer el World Padel Tour a Miami y de ser seleccionado como presidente honorario de Blockchain.com Miami Padel Open. Los mejores jugadores de pádel del mundo se reúnen para competir al más alto nivel en la misma ciudad en que mi equipo y yo llevamos a cabo nuestros juegos de local; es algo de lo que enorgullecerse, por decir lo menos.

Mario Hernando, director general del World Padel Tour, agregó: "Estamos muy contentos de poder comenzar la temporada en Miami, una de las ciudades anfitrionas más importantes de los Estados Unidos para los eventos deportivos de clase mundial. La magnífica sede eleva inmediatamente el torneo al nivel de desafío de los mejores torneos del WPT".

Como una verdadera novedad para la ciudad de Miami y en la historia del World Padel Tour, el Blockchain.com Miami Padel Open presentará tanto el circuito masculino como el femenino, un paso importante en el establecimiento de la competencia profesional en suelo norteamericano. El evento también constituirá la segunda vez durante los últimos cinco años que el World Padel Tour se lleva a cavo en los Estados Unidos.

Para obtener más información o comprar entradas, visite: www.miamipadelopen.com

Acerca de Boich Investment Group:

Boich Investment Group ("BIG") es una oficina de inversión familiar arraigada originalmente a la industria de la energía y el comercio. En la actualidad, BIG se enfoca en realizar inversiones de crecimiento e impacto en una amplia gama de empresas globales donde busca oportunidades para desplegar su capital y aprovechar sus recursos en beneficio de sus socios. Durante los últimos 10 años, BIG ha diversificado su cartera de participaciones para incluir inversiones en las industrias de bienes raíces, servicios financieros, tecnología, activos digitales y alimentos y bebidas.

Acerca de Blockchain.com:

Blockchain.com está conectando al mundo con el futuro de las finanzas. La compañía con sede en Londres y Miami, que cuenta con un equipo internacional distribuido por todo el mundo, es la compañía criptográfica más confiable y de más rápido crecimiento que ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de manera segura a las criptomonedas. A través del uso de la tecnología de cadena de bloques, Blockchain.com está revolucionando la industria de los servicios financieros de $14 billones. Para obtener más información, visite Blockchain.com, síganos en Twitter @blockchain y vea el podcast y el blog de Blockchain.com para conocer las últimas noticias de la compañía.

Acerca de 777 Partners:

777 Partners es una firma de inversión privada con sede en Miami que invierte en una serie de verticales atractivas de alto crecimiento con un marcado enfoque en los servicios financieros. Fundada en 2015 como resultado de una compra de la dirección de SuttonPark Capital a PennantPark, 777 Partners aplicó inicialmente su experiencia en la suscripción y el financiamiento de activos esotéricos para diversificarse a través de una amplia gama de empresas de servicios financieros, originadores de activos y proveedores de tecnología/servicios financieros. En los últimos años, la firma ha ampliado su presencia y ahora invierte en seis industrias diferentes: seguros, finanzas comerciales y de consumo, finanzas de litigios, préstamos directos, medios y entretenimiento, y aviación. Nuestro equipo de alta dirección está compuesto por veteranos de la industria con experiencia en capital privado, capital de riesgo, banca de inversión, tecnología financiera, seguros, ciencia actuarial, gestión de activos, crédito estructurado, análisis de riesgo, litigios comerciales complejos y ciencias de la computación. Nos asociamos directamente con nuestros equipos de gestión y compañías de cartera para generar valor a largo plazo para todas las partes interesadas.

Acerca de Island Gardens Miami:

Con espacios realmente espléndidos para eventos deslumbrantes frente al mar, en Island Gardens en Miami se llevan a cabo las mayores fiestas y los eventos del área, que abarcan desde ocasiones privadas hasta activaciones a gran escala y funciones corporativas. Con vistas impresionantes del centro de Miami, al mayor puerto deportivo para megayates de la ciudad y en estrecha proximidad a las playas del sur de Florida, Island Gardens es el lugar más mágico frente al mar de Miami y puede hacer realidad todos sus sueños en materia de planificación de eventos. The Deck en Island Gardens, que ofrece las cenas más espectaculares frente al mar en Miami y vistas a los impresionantes yates, es el restaurante frente al mar más aclamado del área y el lugar perfecto para tomar una copa en el atardecer mientras se visita Island Gardens. Este entorno inigualable para cenar frente al mar también ofrece ambientes nocturnos a la altura de las magníficas vistas. Además de disfrutar un paisaje y una programación de eventos únicos en su tipo, también puede degustar deliciosos platos mediterráneos como torres de mariscos refrigerados y cócteles emblemáticos de la casa. Disfrutando desde innovadores bocados para el brunch hasta la happy hour en el atardecer durante los días de semana, servicio privado de cabaña, eventos especiales y más, usted puede cenar y bailar en el día o la noche en este emblemático centro popular de Miami.

