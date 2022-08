"BUILDING LIVES" retorna de visita ao projeto habitacional acessível na Argélia

Lar com amor

ALGIERS, Algeria , 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Na nova cidade de Sidi Abdellah, em Argel, há alguns edifícios castanhos-avermelhados e bege de sua comunidade Mahelma. À noite, alguns moradores passeiam sem pressa nas ruas e grupos de crianças felizes brincam perto dos tobogãs. Muitos jovens correm no campo de futebol, desfrutando o jogo. Este é o complexo de apartamentos com domicílios subsidiados pelo governo de Sidi Abdellah , construído pela China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Desde que foi concluído e colocado em uso em 2019, ele ajudou mais de 10.000 moradores a realizarem seu sonho de viver com conforto e melhorou efetivamente as condições de moradia local.

A família de BENSSADA Loubna é uma beneficiária do projeto. No passado, eles se amontoavam em uma comunidade mal-afamada em Ain Benian. Hoje, ter uma casa própria é uma fonte de felicidade para eles. "Em 2019, minha família e eu nos mudamos para o novo apartamento construído pelos chineses. Antes disso, sempre me preocupei, simplesmente porque não tínhamos um lugar estável para morar."

"Quando abri a porta da minha nova casa, o sentimento era indescritível, como começar uma nova vida." Loubna comentou com entusiasmo. O gerente de projeto Xuan Shijie disse que o que mais o impressionou foram os rostos sorridentes daqueles que se mudaram e suas calorosas saudações aos construtores.

A CSCEC emprestou o conceito do Superblock de Barcelona para tornar o tráfego interno mais amigável às pessoas. A privacidade dos residentes também está bem protegida. "Este não é um projeto de luxo. Mas despendemos muitos esforços em materiais e nos detalhes do projeto e das instalações para promover a felicidade dos moradores", disse Xuan.

A habitação acessível também permite que mais residentes se juntem à CSCEC. Omar, um engenheiro eletromecânico local, é um deles. Ele trabalhou no local do projeto por 10 anos. Ele disse: "Estou muito orgulhoso por fazer parte da empresa e por ajudar a melhorar as condições de vida dos meus compatriotas." De acordo com as estatísticas, a empresa tem oferecido oportunidades de emprego para mais de 27 mil pessoas locais.

A CSCEC tem estado envolvida em construção na Argélia há 40 anos. Até o momento, a CSCEC construiu mais de 170 mil moradias na Argélia, cobrindo uma área de cerca de 17 milhões de metros quadrados. A empresa resolveu problemas de moradia para quase um milhão de pessoas e, ao fazer isso, fez contribuições importantes para o modo de vida das pessoas na Argélia.

FONTE China State Construction Engineering Corporation

