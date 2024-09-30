Компания Bybit получила полную лицензию в Казахстане

Sep 30, 2024, 09:16 ET
ДУБАЙ, ОАЭ, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Криптовалютная биржа Bybit, вторая в мире по объему торгов, рада сообщить, что получила полную лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA). Эта важная веха позволяет Bybit работать в Казахстане в качестве полностью авторизованного участника рынка и знаменует собой еще один шаг в глобальной экспансии компании.
Получив от AFSA все полномочия, Bybit Kazakhstan будет предлагать полный спектр услуг, включая управление площадкой для торговли цифровыми активами, предоставление услуг по хранению, участие в инвестиционных операциях в качестве агента и принципала, а также управление инвестициями. Новая лицензия Bybit открывает множество возможностей для пользователей в Казахстане и в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ) в целом.
«Казахстан стал ключевым игроком в глобальной крипто-экосистеме, и мы очень рады расширению наших услуг на таком динамичном рынке, — сказал Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit. — С этой полной лицензией мы намерены предоставлять наши передовые технологии и обеспечивать безопасность и прозрачность криптотрейдерам в Казахстане, чтобы они имели доступ к наилучшим инструментам и услугам для процветания в этой быстрорастущей отрасли».
С этой лицензией Bybit Kazakhstan теперь будет предлагать различные продукты, включая спотовую торговлю и торговлю деривативами, маржинальную торговлю и криптокредиты. Запуск сайта Bybit Kazakhstan с доменным именем bybit.kz запланирован на середину октября 2024 года. Экспансия в Казахстан согласуется с миссией Bybit по предоставлению надежных и прозрачных услуг, удовлетворяющих уникальные потребности криптотрейдеров и инвесторов в регионе.
Эта новая для Bybit глава в Казахстане подтверждает приверженность компании стимулированию инноваций и росту на глобальной криптовалютной арене. Благодаря полностью регулируемой платформе компания Bybit готова предоставлять расширенные услуги, отвечающие самым высоким стандартам соответствия и безопасности. Компания Bybit с нетерпением ожидает установления прочных отношений с трейдерами в Казахстане и во всем регионе СНГ, что позволит им уверенно ориентироваться в динамичном мире цифровых активов.
#Bybit / #TheCryptoArk
О компании Bybit
Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.
За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]
Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.bybit.com
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