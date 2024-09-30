Компания Bybit получила полную лицензию в Казахстане

ДУБАЙ, ОАЭ, 30 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Криптовалютная биржа Bybit, вторая в мире по объему торгов, рада сообщить, что получила полную лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority, AFSA). Эта важная веха позволяет Bybit работать в Казахстане в качестве полностью авторизованного участника рынка и знаменует собой еще один шаг в глобальной экспансии компании.

Bybit Receives Full License in Kazakhstan

Получив от AFSA все полномочия, Bybit Kazakhstan будет предлагать полный спектр услуг, включая управление площадкой для торговли цифровыми активами, предоставление услуг по хранению, участие в инвестиционных операциях в качестве агента и принципала, а также управление инвестициями. Новая лицензия Bybit открывает множество возможностей для пользователей в Казахстане и в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ) в целом.

«Казахстан стал ключевым игроком в глобальной крипто-экосистеме, и мы очень рады расширению наших услуг на таком динамичном рынке, — сказал Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit. — С этой полной лицензией мы намерены предоставлять наши передовые технологии и обеспечивать безопасность и прозрачность криптотрейдерам в Казахстане, чтобы они имели доступ к наилучшим инструментам и услугам для процветания в этой быстрорастущей отрасли».

С этой лицензией Bybit Kazakhstan теперь будет предлагать различные продукты, включая спотовую торговлю и торговлю деривативами, маржинальную торговлю и криптокредиты. Запуск сайта Bybit Kazakhstan с доменным именем bybit.kz запланирован на середину октября 2024 года. Экспансия в Казахстан согласуется с миссией Bybit по предоставлению надежных и прозрачных услуг, удовлетворяющих уникальные потребности криптотрейдеров и инвесторов в регионе.

Эта новая для Bybit глава в Казахстане подтверждает приверженность компании стимулированию инноваций и росту на глобальной криптовалютной арене. Благодаря полностью регулируемой платформе компания Bybit готова предоставлять расширенные услуги, отвечающие самым высоким стандартам соответствия и безопасности. Компания Bybit с нетерпением ожидает установления прочных отношений с трейдерами в Казахстане и во всем регионе СНГ, что позволит им уверенно ориентироваться в динамичном мире цифровых активов.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, обслуживающая более 50 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, Bybit предоставляет криптоинвесторам и трейдерам профессиональную платформу со сверхбыстрым механизмом сопоставления, круглосуточным обслуживанием клиентов и многоязычной поддержкой сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

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