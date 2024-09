Bybit uzyskuje pełne uprawnienia do prowadzenia działalności w Kazachstanie

DUBAJ, ZEA, 30 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit, druga co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, ma przyjemność ogłosić, że uzyskała od Urzędu Regulacji Usług Finansowych w Astanie (Astana Financial Service Authority - AFSA) pełne uprawnienia do prowadzenia działalności w Kazachstanie. Jest to ważny kamień milowy w globalnej ekspansji Bybit, dzięki któremu firma będzie posiadać w Kazachstanie status w pełni regulowanego podmiotu rynkowego.

Bybit Receives Full License in Kazakhstan

Posiadając pełne uprawnienia przyznane przez AFSA, kazachski oddział Bybit (Bybit Kazakhstan) będzie mógł wyjść do tamtejszych klientów z kompleksową ofertą usług, które obejmować będą prowadzenie obrotu cyfrowymi aktywami, powiernictwo aktywów, inwestowanie - zarówno w charakterze pośrednika, jak i zleceniodawcy - a także zarządzania inwestycjami. Uzyskanie uprawnień przez Bybit otwiera wiele możliwości przed użytkownikami w Kazachstanie i szerzej regionie Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

„Kazachstan obecnie zalicza się do jednego z głównych graczy w globalnym ekosystemie kryptowalutowym. Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością wejścia z naszymi usługi na tak dynamiczny rynek - powiedział Ben Zhou, co-founder i CEO Bybit. - Dysponując pełnymi uprawnieniami, możemy konsekwentnie wprowadzać w Kazachstanie rozwiązania, dzięki którym tutejsi traderzy zyskają dostęp do najlepszych możliwych narzędzi i usług opartych na najnowocześniejszej technologii, bezpieczeństwie i transparentności, co umożliwi im dynamiczny rozwój w stale ewoluującej branży".

Mając licencję, Bybit Kazakhstan będzie mógł zaoferować wiele produktów, w tym transakcje spot i obrót derywatami, handel z dźwignią (Margin Trading) oraz pożyczki kryptowalutowe. Strona Bybit Kazakhstan ma zostać uruchomiona w połowie października 2024 r. pod domeną „bybit.kz". Wejście na rynek w Kazachstanie wpisuje się w realizowaną przez Bybit misję świadczenia solidnych i przejrzystych usług odpowiadających na specyficzne potrzeby traderów kryptowalutowych i inwestorów w regionie.

Otwierając nowy rozdział w Kazachstanie, firma Bybit jeszcze raz pokazuje, że zależy jej na napędzaniu innowacji i rozwoju w globalnym środowisku kryptowalutowym. W pełni regulowana platforma w tym kraju umożliwi jej dostarczanie jeszcze lepszych usług, które spełniają najwyższe standardy pod względem zgodności z przepisami i bezpieczeństwa. Bybit chce budować silne relacje z traderami w Kazachstanie i całym regionie WNP, wyposażając ich w narzędzia niezbędne do sprawnego radzenia sobie w dynamicznie zmieniających się realiach rynku aktywów cyfrowych.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit

Bybit powstała w 2018 r. i jest drugą co do wielkości giełdą kryptowalutową pod względem wolumenu obrotów, która skupia ponad 50 mln użytkowników. Jest to profesjonalna platforma, na której traderzy i inwestorzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem aktualnych mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

Więcej informacji można znaleźć na Bybit Press.

Kontakt dla przedstawicieli mediów: [email protected]

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.bybit.com

Aktualności publikowane są: w grupach i na profilach Bybit w mediach społecznościowych:

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2517848/Bybit_Receives_Full_License_Kazakhstan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg