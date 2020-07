"Capacidade de inovar e o gosto pelo convívio social serão legados da pandemia", afirma João Doria em LIDE LIVE

SÃO PAULO, 13 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O governador do Estado de São Paulo, João Doria Jr., foi o expositor do LIDE LIVE, promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, nesta sexta-feira (10). No evento on-line, o chefe do Executivo paulista falou sobre a "Recuperação econômica pós-pandemia" e respondeu a perguntas de executivos e empresários de diversos setores da economia.

O evento remoto e interativo ocorreu em virtude da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, em medida alinhada às recomendações das autoridades de Saúde. O LIDE LIVE teve a mediação do chairman do LIDE, Luiz Fernando Furlan, do presidente do LIDE Energia, Roberto Giannetti da Fonseca; e do diretor-executivo do Grupo Doria, João Doria Neto.

O governador explicou que os dados mostram a estabilidade no número de casos de Covid-19 no Estado. "Tivemos duas semanas de queda no número de óbitos e somos o único estado em platô. Mas isso não significa que possamos relaxar, pois precisamos continuar atentos para manter essa queda", afirmou, na expectativa do início dos testes da vacina. A testagem começa no próximo dia 20 em nove mil voluntários.

A perspectiva do governador paulista é positiva para o reaquecimento da economia. "São Paulo tem um programa robusto de retomada da economia e já realizamos isso em 2016 quando o País cresceu 0,9% e São Paulo, 2,9%. Precisamos cobrar soluções alternativas e manter a visão inovadora", considerou o chefe do Executivo paulista.

O governador João Doria ainda falou sobre o papel do empresariado, que foi fundamental para o Estado nesse momento de crise provocada pelo coronavírus, por meio de doações e parcerias que possibilitaram ações rápidas. "Temos esperança que o dia de amanhã será melhor. A capacidade de inovar e o gosto pelo convívio social serão legados da pandemia".

