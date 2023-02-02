Опрос CGTN: В мире крепнет уверенность в экономическом подъеме Китая

ПЕКИН, 2 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Согласно последним опросам аналитического центра CGTN респонденты по всему миру уверены в восстановлении экономики Китая.

Согласно одному из опросов 86,8% респондентов по всему миру признают усилия Китая по координации профилактики и борьбы с COVID-19 с социально-экономическим развитием, в то время как только 9,03% из них считают, что развитые страны добились лучших результатов в борьбе с пандемией.

Экономика Китая демонстрирует высокие признаки восстановления на основе данных о потреблении во время празднования китайского Нового года. Доход от внутреннего туризма достиг 375,84 млрд юаней (около 55,96 млрд долларов), увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кассовые сборы во время праздника составили 6,76 млрд юаней.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем отчете о мировом экономическом развитии World Economic Outlook повысил оценку развития Китая до 5,2%. При этом он прогнозирует, что рост экономики развитых стран, включая Соединенные Штаты, Еврозону и Великобританию, сократится до 1,2% в 2023 году.

Оглядываясь назад, мы видим, что Китай стал единственной крупной экономикой в мире, достигшей положительных темпов роста в 2020 году, а в прошлом году его ВВП превысил 120 трлн юаней, что внесло важный вклад в восстановление мировой экономики.

По данным Национального бюро статистики в последние три года цены в Китае оставались стабильными: индекс потребительских цен вырос в среднем на 1,8%, что значительно ниже, чем в США, Еврозоне и других развитых странах.

Согласно данным, опубликованным Всемирным банком, темпы роста экономики США и стран Еврозоны в 2020 году составили -2,8% и -6,1% соответственно. За последние два года в этих странах были введены агрессивные меры стимулирования.

Индекс потребительских цен в 2022 году в США достиг 40-летнего максимума, что способствовало росту стоимости жизни людей.

В ходе опроса почти половина респондентов в крупнейших развитых странах пережила значительный рост цен, в то время как 48,7% из них признали, что за последние три года их ежедневные расходы возросли. При этом только 23,24% из них наблюдали рост доходов за тот же период.

Из них 46,77% ожидают экономического спада в крупнейших развитых странах в этом году.

В течение последних трех лет в целях защиты жизни и здоровья своего народа Китай эффективно справился с последствиями пяти глобальных волн и нескольких внутренних кластеров COVID-19.

Опрос аналитического центра CGTN показывает, что 88,1% респондентов признают достижения Китая в области профилактики и борьбы с COVID-19 за последние три года. Основанная на научных данных динамическая корректировка политики в области профилактики эпидемии была полностью одобрена 71,6% респондентов по всему миру.

По мнению респондентов, реализуя политику борьбы с эпидемией в соответствии со своими национальными условиями, Китай придает больший импульс восстановлению мировой экономики в период восстановления после COVID-19.

Ссылка:

https://news.cgtn.com/news/2023-02-02/CGTN-poll-China-s-economic-rebound-wins-strong-global-confidence-1h5HNHrXbYk/index.html

SOURCE CGTN