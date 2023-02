Sondage CGTN : Le rebond économique de la Chine gagne la confiance mondiale

PÉKIN, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Des répondants du monde entier affichent une forte confiance dans la reprise économique chinoise, selon des sondages récents du Think Tank CGTN.

Une étude montre que 86,8 % des répondants à l'échelle mondiale reconnaissent les efforts de la Chine pour coordonner la prévention et le contrôle du COVID-19 par le développement économique et social, tandis que seulement 9,03 % d'entre eux croient que les économies développées ont mieux fait face à la pandémie.

L'économie chinoise a montré de solides signes de reprise, d'après les données de consommation concernant la période des vacances de la fête du printemps. Ses recettes touristiques nationales ont atteint les 375,84 milliards de yuans (environ 55,96 milliards de dollars), en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. Le box-office pendant les vacances a recueilli 6,76 milliards de yuans.

Le Fonds monétaire international (FMI) a corrigé à la hausse l'estimation de la croissance de la Chine à 5,2 % dans son dernier rapport sur les Perspectives de l'économie mondiale. Toutefois, il prévoit que la croissance des économies avancées, notamment des États-Unis, de la zone euro et du Royaume-Uni, chutera à 1,2 % en 2023.

Rétrospectivement, la Chine a été la seule grande économie au monde à avoir connu une croissance positive en 2020, et son PIB a dépassé les 120 trillions de yuans l'an dernier, contribuant ainsi de façon importante à la reprise économique mondiale.

Selon le Bureau national des statistiques, les prix en Chine sont demeurés stables au cours des trois dernières années, avec un indice des prix à la consommation en hausse moyenne de 1,8 %, ce qui est bien plus bas qu'aux États-Unis, dans la zone euro et dans d'autres économies développées.

Selon les données publiées par la Banque mondiale, les taux de croissance économique des États-Unis et de la zone euro en 2020 étaient respectivement de -2,8 % et de -6,1 %. Des mesures de relance énergiques ont été mises en place pour ces économies au cours des deux dernières années.

En 2022, l'indice des prix à la consommation des États-Unis a atteint son niveau le plus haut depuis 40 ans, faisant grimper le coût de la vie.

Selon un sondage, près de la moitié des répondants issus de grandes économies développées ont connu des hausses de prix importantes, tandis que 48,7 % d'entre eux ont admis que leurs dépenses quotidiennes ont augmenté au cours des trois dernières années. Mais seulement 23,24 % d'entre eux ont vu leur revenu augmenter au cours de la même période.

Parmi eux, 46,77 % prévoient une récession dans les principales économies développées cette année.

Pour protéger la vie et la santé de sa population, la Chine est parvenue à faire face aux répercussions des cinq vagues mondiales et de plusieurs clusters nationaux de COVID-19 au cours des trois dernières années.

L'enquête du Think Tank CGTN montre que 88,1 % des répondants reconnaissaient les efforts de la Chine en matière de prévention et de contrôle du COVID-19 au cours des trois dernières années. L'ajustement scientifique et dynamique des politiques de prévention des épidémies du pays a été pleinement reconnu par 71,6 % des répondants à l'échelle mondiale.

Avec des politiques de lutte contre l'épidémie conformes à ses conditions nationales, la Chine devrait insuffler plus d'élan à la reprise économique mondiale après le COVID-19.

