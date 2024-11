« Charge Around the Globe » arrive sur Prime Video

« Charge Around the Globe » de Lexie Alford est dans un nouveau documentaire en trois volets sur Prime Video Series.

COLOGNE, Allemagne, 18 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Au début de l'année, Lexie Alford, connue de millions de personnes sous le nom de @LexieLimitless, a entrepris de prouver ce qu'il était possible de faire avec un véhicule électrique en cherchant à devenir la première personne à faire le tour du monde à bord d'un tel véhicule. Son aventure épique à bord du Ford Explorer électrique avait pour objectif ambitieux de parcourir plus de 29 000 kilomètres en 90 jours. Elle a finalement parcouru six continents, 27 pays et plus de 30 000 kilomètres en 200 jours durant sa tentative de battre le record. Aujourd'hui, le 18 novembre, une nouvelle série documentaire en trois volets détaillant les hauts et les bas de son incroyable voyage arrive sur Prime Video.

L'équipe du documentaire a suivi Lexie depuis le début de son aventure « Charge Around the Globe » à Nice, en France, et a voyagé aussi loin que le désert d'Atacama au Chili et les sommets montagneux du Bhoutan. Tout au long du voyage, elle a documenté ses combats contre la lenteur ou l'absence d'infrastructures de recharge, ses épisodes de maladie ainsi que les interactions qu'elle a eues avec des personnalités inspirantes le long du chemin.

L'une des sources d'inspiration de ce voyage est Aloha Wanderwell qui, à l'âge de seize ans seulement, est devenue la première femme à faire le tour du monde en voiture entre 1922 et 1927, à bord d'une Ford Model T. Le documentaire inclut certaines de ces séquences historiques, tandis que Lexie traite de questions similaires et voyage dans des régions du monde similaires, souvent en s'émerveillant des défis qu'elle a dû relever il y a 100 ans.

Lexie a utilisé des versions de pré-production du véhicule électrique Ford Explorer pour son défi, avant son lancement cet été. La docusérie « Charge Around the Globe » comprend trois épisodes d'une durée d'environ 50 minutes chacun et sera disponible pour les abonnés Prime Video. Elle sera également diffusée sur YouTube sur la chaîne Charge Around the Globe.

« J'ai été la plus jeune personne à voyager dans tous les pays du monde, mais c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. J'ai prouvé qu'il était possible de faire le tour du monde en utilisant uniquement l'énergie électrique, mais cela n'a pas été facile et cela a montré à quel point l'infrastructure de recharge diffère d'un continent à l'autre. Je suis très heureuse de partager cette aventure sur Amazon Prime, et j'espère qu'elle nous aidera à comprendre comment nous devons nous améliorer pour réellement permettre une conduite sans émissions.

Lexie Alford, @LexieLimitless

Épisodes de Charge Around the Globe

ÉPISODE 1

La tentative de record du monde de Lexie Limitless, qui vise à parcourir plus de 29 000 kilomètres en voiture électrique, débute à Nice, en France. Suivez les hauts et les bas incroyables dans certains des endroits les plus impressionnants du monde, alors qu'elle se dirige vers le port de Mombasa, au Kenya. En chemin, nous avons rencontré la pilote de course Lola Lovinfosse, le chef Tekuna et les Black Mambas. L'infrastructure électrique entravera-t-elle son record du monde ?

ÉPISODE 2

La tentative de record du monde de Lexie Limitless l'emmène en Australie et en Asie, où elle rencontre des pionniers étonnants - la chef indigène Norni, la scientifique marine Dr Vanessa, la nonne bouddhiste Karma et Ann Osman, la première combattante musulmane de MMA. Mais ce n'est pas une partie de plaisir : les nouveaux continents sont synonymes de nouveaux obstacles. Sérieusement en retard sur son programme, Lexie a des kilomètres à parcourir pour se remettre sur les rails...

ÉPISODE 3

Lexie, désormais dans la dernière ligne droite, parcourt les Amériques et l'Europe, rencontrant des pionnières encore plus incroyables - des sandboarders aux cowgirls, des ex-triathlètes aux baigneuses de glace finlandaises. Mais, comme toujours, ce n'est pas aussi simple que prévu. Pourra-t-elle revenir jusqu'à Nice ? A-t-elle parcouru 29 000 km ? Aura-t-elle fait assez pour établir un nouveau record du monde ?

