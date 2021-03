"Charme de Jiangsu" comemorou on-line o Ano Novo Chinês de 2021 com fãs estrangeiros

A matriz de mídia social internacional expande o impacto do evento. A conta de mídia social internacional de Jiangsu, "Visite Jiangsu", planejou e realizou uma atividade on-line: Escolha sua Apresentação Favorita do Ano Novo Chinês. Convidou usuários estrangeiros para escolher a apresentação mais esperada do evento de gala do Feliz Ano Novo Chinês de 2021 e executou as estreias de gala. O resultado mostrou que "The Peony Pavilion", da Kun Opera, foi o programa mais popular, com quase 120.000 visualizações. A participação total atingiu 1.057.272. Durante as festas, o número total de espectadores foi 793.511. Por meio de atividades interativas e participativas, comemorou o Ano Novo Chinês com fãs internacionais.

A tecnologia torna o clássico mais popular. Primeiro show de acrobacias em larga escala em 3D original na China, o Golden Cudgel uniu as habilidades acrobáticas tradicionais com a tecnologia 3D a olho nu para apresentar um show extraordinário de "acrobacias + mágica". Acabou sendo uma das apresentações mais populares do Feliz Ano Novo Chinês de 2021, tornando "Journey to the West" ainda mais popular no mundo todo.

Heranças culturais intangíveis mostram o Charme de Jiangsu. A exposição do patrimônio cultural intangível de Jiangsu foi realizada em Sidney no final de janeiro. Lançando mão da tecnologia de RV, ela exibiu muitos itens representativos do patrimônio intangível de Jiangsu, como os brocados de Nanjing Yun, os bordados de Su, o Festival de Lanternas de Qinhuai, a Kun Opera e o corte de papel de Jinling. Apresentou os costumes tradicionais e as conotações culturais das comemorações do Ano Novo Chinês aos australianos. Os visitantes da exposição puderam sentir a felicidade, a harmonia e o compartilhamento do Ano Novo Chinês a partir das requintadas obras de arte.

Os intercâmbios culturais promovem a amizade entre os jovens. O conjunto de arte Nanjing Little Red Flower, um cartão de visita único em intercâmbios culturais, ensaiou e filmou as apresentações completas e participou das comemorações on-line do Ano Novo Chinês na Tailândia, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda e Alemanha. Dessa forma, celebrou o ano novo on-line com pessoas de todo o mundo, principalmente adolescentes.

