На CIIE 2023 подписан договор Shanghai Electric с Johnson Controls о создании лаборатории

News provided by

Shanghai Electric

15 Nov, 2023, 10:31 ET

На CIIE 2023 подписан договор Shanghai Electric с Johnson Controls, предполагающий создание лаборатории, которая позволит сделать городское развитие более экологичным 

ШАНХАЙ, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) объявила о подписании на международной выставке China International Import Expo (CIIE) 2023 в Китае договора о стратегическом сотрудничестве по созданию совместной лаборатории «Carbon & Digital» (цифровые технологии для снижения углеродного следа) с компанией Johnson Controls Inc. (Johnson Controls), что стало новым шагом по укреплению сотрудничества сторон в области ускорения инноваций для устойчивого городского развития. В рамках этого сотрудничества, направленного на ускорение создания фабрик и технопарков с нулевым углеродным следом, двумя компаниями будет создана экологичная система поставок с низким углеродным следом, чтобы повысить эффективность энергетического сектора и снизить углеродный след.

Continue Reading
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.
Shanghai Electric Inks Agreement with Johnson Controls at CIIE 2023 with Plans to Establish Laboratory that Empowers Greener Urban Development.

«Создание совместной лаборатории дополнительно углубит сотрудничество компаний Shanghai Electric и Johnson Controls в области экологичного и устойчивого развития городов с низким углеродным следом. Это позволит нам использовать взаимодополняющие сильные стороны для упрощения скоординированной разработки источников энергии и применения полной интеграции цифровых и интеллектуальных решений для изучения возможностей сотрудничества при реализации различных сценариев, включая города, технопарки, улицы и здания. Нашей общей задачей является создание интегрированных решений и интеллектуальных сервисных платформ, объединяющих различные источники энергии, например электричество, холод, тепло и газ, для совместного ускорения экологичной трансформации с низким углеродным следом», — сказал Лю Пин (Liu Ping), президент Shanghai Electric.

Характерной особенностью технопарков является высокое потребление энергии и большой углеродный след. На них в Китае приходится около 69 % суммарного потребления энергии и 31 % выбросов углерода, что делает их крупнейшими источниками выбросов углерода в городских зонах, которые по мере социально-экономического роста будут увеличиваться. Несмотря на сильное влияние на выбросы углерода эти производственные центры служат ключевыми двигателями экономики. По всей стране их насчитывается более 20 000, и их вклад в рост экономики превышает 30 %.

Пытаясь согласованными усилиями решить экологические проблемы, связанные с промышленными секторами с высокой плотностью потребления энергии, компании Shanghai Electric и Johnson Controls объединили возможности по разработке инновационных решений, предназначенных для снижения углеродного следа производственных предприятий и повышения эффективности использования ими энергии. Две компании совместно разработали Стандарт планирования пути достижения технопарками нулевого углеродного следа и рекомендации по оценке, создав надежную основу, которая упростит реализацию неизменной задачи Китая снизить выбросы углерода технопарками.

Представленный на международной выставке China International Industry Fair 2023 стандарт определяет принципы создания «единой цифровой платформы» в качестве основы управления парками с нулевым углеродным балансом, «девять технологических путей» в ключевых областях и стратегию внедрения интегрированной энергетической системы «источник-сеть-нагрузка-накопление», помогая технопарком максимально снизить выбросы при минимальных затратах.

Основа бизнес-альянса компаний Shanghai Electric и Johnson Controls была заложена в 2015 году для объединения усилий в области технологий с нулевым углеродным следом и экологичного развития. Компании продолжают реализацию общей задачи поддержки экологичного развития с низкими выбросами углерода, углубляя сотрудничество в рамках совместного исследования интеллектуальных технологий для технопарков и зданий, разработки энергоэффективных и экологичных изделий и систем накопления энергии нового поколения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2275888/Shanghai_Electric_Inks_Agreement_Johnson_Controls_CIIE_2023_Plans_Establish.jpg

Also from this source

Shanghai Electric signe un accord avec Johnson Controls à l'occasion de la CIIE 2023 et prévoit d'établir un laboratoire qui favorise un développement urbain plus écologique

Shanghai Electric signe un accord avec Johnson Controls à l'occasion de la CIIE 2023 et prévoit d'établir un laboratoire qui favorise un développement urbain plus écologique

Shanghai Electric (SEHK: 2727, PSE: 601727) a annoncé la signature d'un accord de coopération stratégique avec Johnson Controls Inc. (Johnson...
Shanghai Electric assinou contrato com Johnson Controls na CIIE 2023 com planos para estabelecer laboratório que capacite um desenvolvimento urbano mais ecológico

Shanghai Electric assinou contrato com Johnson Controls na CIIE 2023 com planos para estabelecer laboratório que capacite um desenvolvimento urbano mais ecológico

Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) anunciou a assinatura do Contrato de Cooperação Estratégica do Laboratório Conjunto "Carbon & Digital"...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Green Technology

Image1

Electrical Utilities

Image1

Utilities

Image1

Licensing

News Releases in Similar Topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.