XANGAI, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) anunciou a assinatura do Contrato de Cooperação Estratégica do Laboratório Conjunto "Carbon & Digital" com a Johnson Controls Inc. (Johnson Controls) durante a China International Import Expo (CIIE) 2023, uma medida que irá intensificar a sinergia de ambos em seu esforço de fomentar a inovação para a sustentabilidade urbana. A parceria, com seu foco em acelerar o desenvolvimento de fábricas e parques industriais com zero carbono, irá permitir que as duas empresas estabeleçam um sistema de cadeia de fornecimento ecológica e de baixo carbono, em um esforço para capacitar o setor energético, a fim de aumentar a eficiência e reduzir as pegadas de carbono.

Shanghai Electric assinou contrato com Johnson Controls na CIIE 2023 com planos para estabelecer laboratório que capacite um desenvolvimento urbano mais ecológico (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

"O estabelecimento do laboratório conjunto irá aprofundar ainda mais a cooperação entre a Shanghai Electric e a Johnson Controls no desenvolvimento ecológico, de baixo carbono e sustentável das cidades. Isto irá nos permitir aproveitar nossos pontos fortes complementares para facilitar o desenvolvimento coordenado de fontes e cargas de energia, bem como aproveitar a integração perfeita de soluções digitais e inteligentes para explorar oportunidades de cooperação em vários cenários, incluindo cidades, parques industriais, ruas e edifícios. Nossa meta conjunta é criar soluções integradas e plataformas de serviços inteligentes que combinem múltiplas fontes de energia, como eletricidade, frio, calor e gás, ao promover em conjunto a transformação ecológica e de baixo carbono", disse Liu Ping, Presidente da Shanghai Electric.

Os parques industriais são caracterizados por um alto consumo de energia e pegadas de carbono. Representando cerca de 69% do consumo total de energia e 31% das emissões de carbono na China, são as principais fontes de emissões de carbono em áreas urbanas, que deverão aumentar junto com o crescimento socioeconômico. Apesar de seu forte impacto em carbono, estes centros de produção atuam como um mecanismo econômico essencial, com mais de 20.000 em todo o país, contribuindo para mais de 30% da expansão econômica.

Em um esforço concertado para enfrentar os desafios ambientais associados aos setores industriais com grande densidade energética, a Shanghai Electric e a Johnson Controls uniram forças na criação de soluções inovadoras concebidas para reduzir a pegada de carbono das instalações de produção, enquanto aprimora sua eficiência no uso de energia. As duas empresas desenvolveram em conjunto o Padrão para Diretrizes de Planejamento e Avaliação do Caminho de Implementação do Parque Industrial de Zero Carbono, ao estabelecer uma estrutura robusta que facilite a missão contínua da China de descarbonizar suas zonas industriais.

Revelado na Feira Internacional da Indústria da China de 2023, o Padrão definiu diretrizes sobre "uma plataforma digital" como base de gestão para parques neutros em carbono, "nove vias tecnológicas" em áreas chave, bem como a estratégia de adotar um sistema integrado de energia "fonte-rede-carga-armazenamento", ajudando parques industriais a maximizar a redução de emissões com o menor custo.

As raízes da aliança comercial entre a Shanghai Electric e a Johnson Controls remontam a 2015 para esforços de cooperação nos âmbitos da tecnologia de zero carbono e do desenvolvimento ecológico. As duas partes irão continuar sua missão compartilhada de promover o desenvolvimento ambientalmente consciente e de baixo carbono, aprofundando sua cooperação à medida que exploram tecnologia inteligente em conjunto para parques e edifícios industriais, o desenvolvimento de produtos ecológicos com eficiência energética, bem como produtos de armazenamento de energia de última geração

