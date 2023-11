Shanghai Electric signe un accord avec Johnson Controls à l'occasion de la CIIE 2023 et prévoit d'établir un laboratoire qui favorise un développement urbain plus écologique

SHANGHAI, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, PSE: 601727) a annoncé la signature d'un accord de coopération stratégique avec Johnson Controls Inc. (Johnson Controls) pour la création d'un laboratoire commun « carbone et numérique » à l'occasion de l'Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) 2023, une initiative qui renforcera la coopération entre les deux entreprises qui s'efforcent de stimuler l'innovation pour la durabilité urbaine. Ce partenariat, qui vise à accélérer la construction d'usines et de parcs industriels sans émission de carbone, permettra aux deux entreprises de mettre en place une chaîne d'approvisionnement durable et à faible émission de carbone, afin de permettre au secteur de l'énergie d'améliorer son efficacité et de réduire son empreinte carbone.

« La création de ce laboratoire commun permettra d'approfondir la collaboration entre Shanghai Electric et Johnson Controls dans le domaine du développement écologique, à faible émission de carbone et durable des villes. Il nous permettra d'exploiter nos forces complémentaires pour faciliter le développement coordonné des sources d'énergie et des charges et de tirer parti de l'intégration transparente des solutions numériques et intelligentes pour explorer les possibilités de coopération dans divers scénarios, y compris les villes, les parcs industriels, les rues et les bâtiments. Ensemble, notre objectif est de créer des solutions intégrées et des plateformes de services intelligents qui combinent plusieurs sources d'énergie telles que l'électricité, le froid, la chaleur et le gaz, afin de promouvoir conjointement la transformation durable et à faible émission de carbone », a déclaré Liu Ping, président de Shanghai Electric.

Les parcs industriels se caractérisent par une consommation d'énergie et une empreinte carbone élevées. Représentant environ 69 % de la consommation totale d'énergie et 31 % des émissions de carbone en Chine, ils sont les principales sources d'émissions de carbone dans les zones urbaines, qui devraient augmenter parallèlement à la croissance socio-économique. Malgré leur forte incidence sur les émissions de carbone, ces centres de fabrication constituent un moteur économique essentiel, plus de 20 000 d'entre eux dans tout le pays contribuant à plus de 30 % de l'expansion économique.

Dans un effort commun pour relever les défis environnementaux liés aux secteurs industriels à forte densité énergétique, Shanghai Electric et Johnson Controls ont uni leurs forces pour concevoir des solutions innovantes destinées à réduire l'empreinte carbone des installations de fabrication tout en améliorant leur efficacité en matière d'utilisation de l'énergie. Les deux entreprises ont codéveloppé la norme de planification et d'évaluation des voies de mise en œuvre des parcs industriels zéro carbone, établissant ainsi un cadre solide qui facilite la mission actuelle de la Chine visant à décarboniser ses zones industrielles.

Dévoilée à l'occasion de la Foire internationale de l'industrie de Chine 2023 , cette norme définit des lignes directrices sur « une plateforme numérique » comme fondement de la gestion des parcs neutres en carbone, « neuf voies technologiques » dans des domaines clés, ainsi que la stratégie d'adoption d'un système énergétique intégré « source-réseau-charge-stockage », qui aide les parcs industriels à maximiser la réduction des émissions au moindre coût.

L'alliance commerciale entre Shanghai Electric et Johnson Controls remonte à 2015, avec des efforts de collaboration dans les domaines de la technologie zéro carbone et du développement durable. Les deux entreprises poursuivront leur mission commune de promotion d'un développement respectueux de l'environnement et à faible émission de carbone, et approfondiront leur coopération en explorant conjointement la technologie intelligente pour les parcs industriels et les bâtiments, le développement de produits écoénergétiques et respectueux de l'environnement, et les produits de stockage d'énergie de la prochaine génération.