« Cities in progress » - BMW Group et des villes présentes sur les quatre continents échangent sur le thème de la mobilité durable

Les défis et les opportunités pour la mobilité urbaine n'ont jamais revêtu autant d'importance. Comprendre ces défis et développer des opportunités pour une nouvelle ère de la mobilité urbaine, voici la mission des Échanges de BMW Group.

BMW Group organise cette série d'événements mondiaux comme une plate-forme d'échanges constructifs avec les parties prenantes des villes, des entreprises, des instituts, des universités et des résidents locaux. La devise de cette série d'événements cette année est « Cities in Progress » (en français, Les villes avancent). Elle démarre le 6 juin à Los Angeles.

Partager les connaissances et promouvoir des idées novatrices

BMW Group souhaite poursuivre le développement de sa propre stratégie par le biais de ces échanges avec pour objectif d'être un vecteur de mobilité urbaine sur le long terme. Après l'événement qui se tient à Los Angeles, Melbourne, Shenzhen, Rotterdam et Berlin figurent parmi les prochaines étapes des Échanges de BMW Group cette année. Chaque événement se compose de deux ateliers conçus pour créer une vision globale de tous les défis présents dans chaque ville. Les informations recueillies grâce à ces échanges serviront à l'élaboration du portefeuille de produits et de services de BMW Group.

Première étape des Échanges « Cities in Progress » de BMW Group : la coopération avec LACI

Le développement des solutions écologiques et durables pour la mobilité urbaine future est également un des objectifs du partenaire collaboratif de BMW Group dans cette initiative, Los Angeles Cleantech Incubator (LACI). Sur place, la collaboration entre LACI et BMW Group sera menée par le bureau de la technologie de BMW Group aux États-Unis. Simon Euringer, vice-président du bureau de la technologie de BMW Group aux États-Unis, espère recevoir des résultats intéressants : « LACI a développé une stratégie unique, dans laquelle différentes parties prenantes travaillant sur divers projets exploiteront les synergies pour développer et mettre en œuvre un concept de mobilité durable pour l'espace urbain. BMW Group est un leader dans le domaine de la mobilité innovante. Nous fournissons des véhicules interconnectés, électriques et de plus en plus automatisés. Les services de conduite connectée et de mobilité partagée font également partie de notre portefeuille. LACI possède les mêmes objectifs que BMW Group et de visions novatrices. C'est pourquoi l'incubateur est le partenaire idéal pour nous. »

« Nous nous réjouissons que BMW Group ait décidé de lancer ces Échanges "Cities in Progress" avec LACI. Le fait que BMW ait décidé de travailler avec des leaders des secteurs privé et public, avec des entreprises de services publics et des autorités réglementaires dans le cadre d'un nouveau partenariat avec LACI pour le transport innovant et la mobilité électrique est tout particulièrement approprié », a déclaré Matt Petersen, président et PDG de LACI.

« Le fait que BMW soit un moteur dans le domaine de la mobilité urbaine en fait un partenaire idéal pour nous dans le cadre de notre travail dédié à la lutte contre le changement climatique, la réduction de la pollution atmosphérique et l'amélioration de la qualité de la vie dans nos villes par le biais de l'innovation continue et de la mobilité électrique. »

