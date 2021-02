-¿Cree que ha sufrido daños por productos que contenían talco? Sus derechos pueden verse afectados y sus reclamaciones de lesiones, eliminadas. Su voto determinará cómo se tratan las reclamaciones de lesiones

Presente su voto para el 25 de marzo de 2021.

NUEVA YORK, 26 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- La siguiente declaración se efectúa por Prime Clerk LLC en cuanto a Imerys Chapter 11.

Si tiene puesta una reclamación por lesiones personales producidas por el talco, sus derechos pueden verse afectados por una próxima votación sobre un plan de reorganización (el "plan) como parte de los procedimientos de la sección 11 de Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. y Imerys Talc Canada Inc. (colectivamente denominados, los "deudores norteamericanos"). Imerys Talc Italy S.p.A ("ITI") podría también presentar (pero aún no lo ha hecho) un caso de chapter 11 en Estados Unidos. Los "deudores" significa los Deudores norteamericanos y, si presenta un caso se chapter 11 antes de confirmarse el plan, ITI. Los términos capitalizados pero no definidos aquí tienen los significados adscritos a ellos en el plan, que está disponible en ITArestructuring.com (el "sitio web del caso").

Los Deudores presentaron una declaración de revelación (disponible en el sitio web del caso) con información que le ayudará a decidir cómo votar el plan, lo que propone establecer un fondo para resolver todas las reclamaciones de lesiones personales producidas por el talco. Sus derechos legales se verán afectados si el plan se aprueba.

Solo los titulares de las "reclamaciones de lesiones personales por talco" o los abogados en su representación, pueden recibir una papeleta para votar el plan.

Se presume que los titulares de las reclamaciones e intereses de capital en las otras clases dentro del plan aceptarán el plan, porque quedan intactos por el plan o son defensores del plan.

Si tiene una reclamación de lesiones personales por talco, usted o su abogado, tal y como se permite por el proceso de votación, tiene derecho a votar el plan. El plazo por el que las papeletas deben recibirse por el agente de solicitud de los deudores, Prime Clerk LLC ("Prime Clerk") es el 25 de marzo de 2021 a las 4:00 p.m. ET. Si no está seguro de si su abogado está autorizado para votar en su nombre, póngase en contacto con él. Tanto el Tort Claimants' Committee como el representante de futuros reclamantes por talco apoyan el plan.

Si el plan está aprobado por el Tribunal de Bancarrota y el Juzgado de Distrito, todas las reclamaciones de lesiones personales por talco se canalizarán al Fondo de Lesiones Personales por Talco y se resolverán conforme a los procedimientos de distribución del fondo. Si usted es titular de (a) una reclamación de lesiones personales por talco y vota para aceptar el plan, (b) una reclamación que se presume para aceptar el plan, (c) una reclamación de lesiones personales por talco y vota contra el plan y no excluye las versiones, o (d) una reclamación de lesiones personales por talco con derecho a votar a favor o en contra del plan y no excluye las versiones proporcionadas en el plan (sujetas a ciertas limitaciones descritas en el plan), se presumirá que conceda las "versiones por los titulares de las reclamaciones" establecidas en el artículo XII del plan. Lea el plan y otros documentos del plan cuidadosamente para ver detales sobre cómo afectará el plan a sus derechos en caso de aprobarse.

Tiene derecho a oponerse al plan. El plazo para presentar una objeción es hasta el 28 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. ET. Estos son los requisitos que deben presentarse para presentar una objeción, que se establecen en la orden de los procesos de votación. Las objeciones recibidas tras al plazo pueden no considerarse por el Tribunal de Bancarrota y pueden considerarse desautorizadas sin notificación. Puede obtener información adicional o instrucciones. Revise los documentos del plan u obtenga un paquete de solicitud con una papeleta para votar, contactando con Prime Clerk.

Imerys Ballot Processing Center

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Visite: ITArestructuring.com

Solicite más información: [email protected]

Solicite papeleta con el paquete de solicitud para votar el plan:

[email protected]

Móvil: (844) 339-4096 (llamada gratis) / +1 347 919 5767 (internacional)

