" Esta reunión no es una invitación al festejo, sino a la acción. Este día aprenderemos a desmantelar el miedo paralizante y a enfocarnos en los objetivos, sabremos identificar y desmontar la trampa del terror desde la perspectiva biológica, psicológica y espiritual, comprenderemos como modelar diariamente una actitud firme y positiva, para forjarnos un carácter inquebrantable y una entrega incorruptible" - Expresó Daniel Habif.

Es mucho lo que se hemos sufrido, es mucho lo que hemos perdido, nos espera un mundo nuevo y desafiante, por ello, Daniel Habif, reafirmando su compromiso con impulsar al mundo de manera positiva, motivando e inspirando de forma eficaz, vanguardista y creativa busca preparar y capacitar a millones de personas para que estén comprometidos con desarrollar sociedades empáticas, cooperativas y equilibradas donde se fomente el despertar de la consciencia colectiva.

Una vez más, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud and Live se une a Alegria Management para presentar orgullosamente este portavoz de la reconciliación humana. No te pierdas el 13 de junio a las 8 pm (ET) 7 pm (México), este encuentro virtual "Daniel Habif Global Streaming".

Acerca de Daniel Habif

Daniel Habif, autor, productor creativo, consultor, filántropo y emprendedor, es conocido como uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo. En los últimos dos años, ha realizado más de 320 conferencias, logrando presentar una experiencia más de 170 ciudades y consiguiendo un éxito rotundo alcanzando a millones de personas en su gira mundial.

Daniel tiene más de 18 millones de seguidores en las redes sociales, donde es querido por su autenticidad y publicaciones motivadoras. A través de su de YouTube, sus videos han recibido más 223 millones visitas.

Su libro Inquebrantables se posicionó en el puesto #1 en diferentes listas de Amazon, incluyendo las listas de Autoayuda espiritual, Meditación y Libros en español.

Sus iniciativas sociales de liderazgo, tales como Rodéate de gigantes, El Cartel del Bien e Inquebrantables, están impactando profundamente el despertar de nueva generación de líderes en el mundo hispanoamericano.

Youtube Channel

https://youtu.be/DcFSvPv9ej4

Instagram

https://www.instagram.com/danielhabif/

Twitter

https://twitter.com/DanielHabif

Facebook

https://www.facebook.com/danielhabifoficial/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1508363/Daniel_Habif_Global_Streaming.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508362/Alegria_Logo_New_Gold_Logo.jpg

FUENTE Alegria

Related Links

http://www.Danielhabif.com



SOURCE Alegria