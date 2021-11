« Dialogues entre les lauréats du monde et Gen-Z » a été organisé avec succès : un événement axé sur la génération Z et l'avenir de la science

Les sujets abordés incluent le rôle de la curiosité dans le travail scientifique, la recherche interdisciplinaire et le rôle du journalisme dans l'éducation du public. Les participants étaient unanimes sur l'importance de la curiosité dans la promotion de la recherche scientifique. John Hopcroft, lauréat du prix A. M. Turing de 1986, a fait remarquer que « la curiosité est un moteur fondamental de la science », ce que confirme le professeur Richard Zare, lauréat du prix Wolf de chimie, lorsqu'il déclare que « le sens de l'émerveillement et de la curiosité » est plus important pour la science que le talent. Il était révélateur que cette opinion transcende les lignes générationnelles et professionnelles et qu'elle soit partagée par la génération Z. Se joignant à cette conversation, Li Jingjing, une journaliste de CGTN, a ajouté que, pour réussir, « dans le journalisme, il convenait d'être curieux, d'avoir de l'intérêt pour les gens et l'environnement ».

En ce qui concerne la recherche interdisciplinaire, le consensus était que la meilleure recherche scientifique de l'avenir émergerait principalement des efforts interdisciplinaires. En fait, les travaux de recherche d'un participant, Hou Xu, professeur au Collège de chimie et de génie chimique de l'Université de Xiamen, sont à la croisée de différents domaines, la nanoscience, la science des matériaux et la biologie, et fournissent des preuves précoces de cette tendance naissante.

Nous avons eu un aperçu de la façon dont les idées et la communication peuvent circuler entre la génération Z et les générations plus âgées au profit de tous lorsque Kid the bard, un influenceur chinois populaire sur Internet, a lancé une série de questions, transmises par ses adeptes des médias sociaux, à Robert Kirshner, professeur de sciences Clowes à l'Université de Harvard et récipiendaire du prix Wolf 2015 en physique. Cet événement a fourni une plateforme unique qui a permis de rassembler ces divers groupes.

SOURCE CGTN Think Tank, World Laureates Association (WLA), National Communication Center for Science and Technology, CAST