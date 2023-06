"Diga sim para Siemens" é o novo slogan da segunda campanha de relacionamento com eletricistas protagonizada por Renata Fan

Vídeo de 15 segundos mostra que segurança é prioridade na escolha de produtos usados em instalações elétricas;

Jornalista e apresentadora de programas esportivos tem cerca de 6,5 milhões de seguidores no Instagram e alto engajamento com público-alvo;

Portfólio da divisão Electrical Products oferece minidisjuntor, DR, DPS, entre outros produtos;

Campanha criada pela agência REF+ será veiculada em redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube, além das ações nos pontos de venda, rádio, TV e carros de aplicativo.

SÃO PAULO, 15 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Líder em tecnologia com propósito, a Siemens lançou uma campanha para reforçar seu relacionamento com eletricistas. Pela segunda vez, a jornalista e apresentadora de programas esportivos Renata Fan é a protagonista das peças publicitárias, que trazem um novo slogan: "Diga sim para Siemens". Os conteúdos serão exibidos em redes sociais como Instagram, Youtube, Facebook, e em pontos de venda de varejo. Também estão previstas inserções em veículos de massa, como a TV. Para conhecer a campanha, clique aqui.

Renata Fan protagoniza campanha da Siemens pela segunda vez. Foto: Divulgação Siemens

Empresa especializada em tecnologia e sempre com o objetivo de transformar a vida das pessoas, a Siemens, por meio de sua Divisão Electrical Products (EP), da Smart Infrastructure (SI), quer reforçar seu portfólio de equipamentos como minidisjuntor, DR, DPS, entre outros produtos. "Escolhemos trabalhar novamente com Renata Fan porque ela é descontraída, uma figura do universo do futebol para representar os produtos de proteção elétrica da companhia. A primeira campanha foi muito bem-sucedida, e nessa, continuamos reforçando que a Siemens considera o segmento da construção civil muito importante e que é preciso prudência na escolha dos produtos elétricos", aponta Viviane Chimanski, coordenadora de marketing da EP SI.

"Renata Fan tem cerca de 6,5 milhões de seguidores no Instagram e alto engajamento com eletricistas, que são nossos clientes em potencial. A campanha mostra que segurança é fundamental quando o assunto é instalação elétrica", complementa Patrícia Carvalho Brito de Souza, business partner de comunicação da SI/Siemens.

Embora o principal objetivo seja conversar com o eletricista, a campanha também alerta para os perigos em ambientes corporativos e residências. A segurança das instalações elétricas é assunto de interesse para todos os consumidores, estar bem-informado e agir com prudência na escolha dos produtos elétricos é primordial e traz proteção às famílias.

No filme, Renata Fan alerta, de forma bem-humorada, para os riscos de se economizar com marcas de instalações elétricas que não são reconhecidas. "Muitas pessoas conhecem a Siemens, que é uma empresa renomada e confiável, mas acabam optando por outras marcas, pois nem sempre se dão conta dos riscos ao usar produtos elétricos de baixa qualidade. Inclusive, comprovamos isso ao consultar eletricistas e clientes finais. Por isso, o nosso primeiro passo como agência da Siemens foi desenvolver uma campanha bem-humorada que reforce seus atributos", comenta Renato Pereira, Chief Creative Officer da REF+.

Sobre a Smart Infrastructure:

A Siemens Smart Infrastructure (SI) está definindo o mercado de infraestrutura inteligente e adaptável de hoje e do futuro. A companhia está focada em atender aos desafios urgentes da urbanização e das mudanças climáticas, com a conexão de sistemas de energia, edifícios e indústrias. A SI cria ambientes que colaboram com o planeta e o bem-estar das pessoas, oferecendo aos clientes um portfólio completo de produtos, sistemas, soluções e serviços integrados, que envolvem desde a geração de energia até o consumo. Com um ecossistema cada vez mais digitalizado, contribui para o progresso de clientes, parceiros e de toda a sociedade. A sede global da Siemens Smart Infrastructure está localizada em Zug, na Suíça, e a empresa possui cerca de 70 mil funcionários em todo o mundo.

A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma empresa de tecnologia com foco na indústria, infraestrutura, transporte e saúde. De fábricas mais eficientes em termos de recursos, cadeias de suprimentos resilientes e edifícios e redes mais inteligentes, a transportes mais limpos e confortáveis, bem como cuidados com a saúde avançados, a empresa cria tecnologia com propósito agregando valor real para os clientes. Ao unir os mundos real e digital, a Siemens capacita seus clientes a transformar seus setores e mercados, ajudando-os a transformar o dia a dia de bilhões de pessoas. A Siemens também possui uma participação majoritária na empresa de capital aberto Siemens Healthineers, fornecedora líder global de tecnologia médica que está moldando o futuro da saúde. Além disso, a Siemens detém uma participação minoritária na Siemens Energy, líder global na transmissão e geração de energia elétrica.

No ano fiscal de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, o Grupo Siemens gerou receita de € 72.0 bilhões e lucro líquido de € 4,4 bilhões. Em 30 de setembro de 2022, a empresa contava com aproximadamente 311.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis na internet em http://www.siemens.com

No Brasil, a Siemens iniciou suas primeiras atividades em 1867, com a instalação da linha telegráfica pioneira entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Em 1905, ocorria a fundação da empresa no País. Ao longo de sua história no Brasil, a Siemens contribuiu ativamente para a construção e para a modernização da infraestrutura. O Grupo Siemens é formado pela Siemens (Infraestrutura e Indústria), pela Siemens Healthineers e pela Siemens Mobility. Atualmente, o Grupo Siemens conta com quatro fábricas, cinco centros de Pesquisa e Desenvolvimento e cinco Centros de Distribuição espalhados por todo o território nacional. Para mais informações acesse nosso website.

Conheça a REF+

A REF+ tem como propósito inspirar pessoas com verdade, inovação, entregando resultados - valores representados nas campanhas que desenvolve. Fundada em 2002, a agência está em constante crescimento no mercado latino-americano e vem se destacando entre as maiores do Brasil. Com atuação estratégica e contemporânea, a REF+ adota o posicionamento "Art & Science", metodologia que reflete a união da criatividade com a análise de dados.

