"Elon, Nos Leve Também!", Anúncio da XOOX na Times Square Captura os Sonhos de Exploração Espacial dos Animais de Estimação, Fazendo Manchetes

Com o lançamento do PNS "XOOX" exclusivo para animais de estimação, foram apresentadas estratégias de marketing não convencionais

NOVA YORK, 15 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Uma mensagem que expressa os sonhos de exploração espacial dos animais de estimação apareceu em um grande outdoor na Times Square, New York.

XOOX, 'All pets to Mars!!!' : This advertisement poses a question to Elon Musk, engaged in development and constructing of a new world Mars, regarding his intention to include not only humans but also our beloved pets.

Em 11 de novembro, um vídeo foi exibido na tela de 61 metros da "One Times Square", mostrando cenas do lançamento da SpaceX Starship juntamente com a mensagem: "Oi, Elon! Vamos enviar nossos adorados animais de estimação XOOX na Starship para Marte para fazer história. Juntos, podemos realizar esse sonho!" Esta mensagem é endereçada a Elon Musk, fundador da SpaceX, e propõe levar animais de estimação na jornada da Starship para Marte, com o objetivo de fazer história juntos. O vídeo foi criado no XOOX, o aplicativo de serviço de networking para pets (PNS) exclusivo para animais de estimação, lançado mundialmente no mesmo dia, com base em um desafio de conteúdo curto.

O XOOX é um aplicativo operado por meio de contas de animais de estimação, não de humanos. O XOOX oferece uma função de serviço que analisa os padrões ao redor das pálpebras e dos olhos dos animais para registrar a biometria facial deles e, depois, verificar sua identidade. Os animais de estimação que possuem contas nesse aplicativo podem compartilhar suas vidas cotidianas como protagonistas, interagir com seguidores e até mesmo se tornar influenciadores participando de vários desafios. Kristen Kim, gerente de relações públicas da XOOX, explicou: "Na XOOX, os humanos são apenas cuidadores." Ela acrescentou: "É o primeiro serviço de rede social do mundo no qual os animais de estimação interagem ativamente como os principais usuários." Juntamente com seu principal aplicativo com base em desafios de conteúdo curto, o XOOX introduziu vários aplicativos especializados para animais de estimação, incluindo música exclusiva para animais de estimação, kits de diagnóstico de urina e jogos.

Além disso, um aplicativo que integra o DNA do pet e o MBTI, com base no lançamento do aplicativo "kit de diagnóstico de urina para animais de estimação" em colaboração com a Medical Cloud, uma empresa global de análise genética que utiliza tecnologia NGS, também está planejado para lançamento.

Keith Kim, Presidente da XOOX Foundation, afirmou: "O número de animais de estimação está aumentando continuamente, mas leis relacionadas estão faltando." Ele enfatizou: "Embora a unidade global seja desafiadora devido às diferenças raciais, religiosas, políticas e culturais, podemos levantar nossas vozes para os animais de estimação. Por meio da XOOX Foundation, defenderemos reformas na lei juntamente com os donos de animais de estimação."

Para cada inscrição no XOOX, um centavo é automaticamente doado para a fundação. Além disso, o XOOX concede pontos XOOX a seus membros. Os membros podem usar esses pontos ganhos carregando vídeos, fotos ou participando de desafios no aplicativo.

