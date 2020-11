¡Es hora de enviar sus paquetes para las fiestas!

WASHINGTON, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante todo el año, el Servicio Postal se prepara para la temporada alta. Y si bien es cierto que muchos clientes pueden no pensar en las festividades hasta que ya están muy próximas, es importante saber cuál es la forma correcta de enviar los regalos que tiene en su lista. Con una sencilla planeación, puede ayudar a evitar lesiones para los empleados del Servicio Postal y los clientes. Además ayudará a evitar que su correo sea devuelto porque el contenido no está permitido o los paquetes no cumplen con los requerimientos de tamaño y dimensiones.

Restricciones de envío

Existen pautas que prohíben el envío por correo de ciertos artículos peligrosos, restringidos o perecederos, tanto a nivel nacional como internacional. La normatividad con respecto al transporte de determinados elementos peligrosos, restringidos o perecederos por el Servicio Postal se puede encontrar en la Publicación 52: Correo Peligroso, Restringido y Perecedero. Por supuesto, usted siempre podrá visitar su Oficina Postal local para obtener más información.

Básicamente, existen ciertos artículos que usted no puede enviar por el correo postal. Entre los artículos prohibidos, están los siguientes, entre otros:

Licor

Armamento

Explosivos

Mercurio (incluyendo artículos que contengan mercurio como los termómetros)

Gasolina

Además, algunos artículos están restringidos y usted debe cumplir ciertas pautas para enviarlos por correo. La siguiente no es una lista completa, se recomienda a los clientes consultar la Publicación 52 o su Oficina Postal local para conocer la lista completa:

Alcohol (de cualquier tipo, incluyendo sanitizante para las manos)

Perfumes/colonias (usualmente están hechos a base de alcohol)

Aerosoles

Baterías de litio-metal (no recargables/recargables, utilizadas para linternas o computadoras portátiles)

¿Va a reutilizar cajas? Quizá no sea la mejor idea

Se sugiere no reutilizar cajas, ya que estas pueden debilitarse en los procesos de transporte. Pero, si definitivamente decide reutilizar, asegúrese de quitar cualquier etiqueta o marca, o cubrirlas por completo, en especial si están asociadas con materiales peligrosos, prohibidos o restringidos.

Requisitos de dimensiones y peso de los paquetes

¿Sabía que los paquetes enviados a través del Servicio Postal tienen restricciones de tamaño y dimensiones? El precio que usted paga para enviar sus artículos depende de la forma y el peso de su paquete.

En algunos casos, los paquetes de forma irregular, tales como tubos, tienen un costo superior debido a que estas piezas deben procesarse manualmente.

Los paquetes enviados dentro de los Estados Unidos no pueden pesar más de 70 libras y no pueden medir más de 108 pulgadas de longitud y perímetro en su parte más ancha en total. Si está enviando paquetes internacionales o hacia una ubicación APO, FPO y DPO, es posible que apliquen menores pesos o estándares de dimensión máximos, y los pesos varían según el país de destino. Puede encontrar más información con respecto a restricciones específicas para las ubicaciones APO, FPO y DPO en nuestro sitio web. En nuestra página internacional, puede encontrar más información sobre envíos fuera del país.

Todos los paquetes deben tener un tamaño suficiente para poder relacionar por fuera del paquete la dirección de envío y del remitente, las etiquetas de envío y las estampillas requeridas.

Independiente del contenido, el correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que su grosor sea superior a media pulgada no podrán ser depositados en un buzón de recolección o depositados para ser recogidos por el cartero, en caso de que esté utilizando estampillas para el envío. En lugar de eso, deberá llevarlos a una tienda local del Servicio Postal. Y NUNCA sobreempaque una caja, ya que esto puede causar que los lados o las uniones se abulten o rompan, y causar lesiones a los empleados postales.

Evite problemas usando nuestras cajas Priority Mail o Priority Mail Express GRATUITAS, que están disponibles en su Oficina Postal local, o se pueden ordenar en línea en usps.com. De esta manera no tiene que preocuparse por cubrir marcas adicionales. Las cajas grandes pueden contener hasta 70 libras y no hay formas irregulares. Además, puede hacer su envío por una tarifa plana que incluye seguro y rastreo (con algunas restricciones).

Puede consultar información y noticias adicionales con respecto a las fiestas, incluidas fechas límite para envíos y correspondencia nacional, internacional y a las fuerzas militares en la Sección de Fiestas de la Sala de Prensa del Servicio Postal.

El Servicio Postal no recibe dinero de impuestos para sus gastos operativos y depende por completo de la venta de sus productos y servicios postales para financiar sus operaciones.

