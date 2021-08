¡Es Jose Time! Miller Lite y J Balvin anuncian su alianza

CHICAGO, 10 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Miller Lite y Jose Alvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, anuncian "Es Jose Time", una alianza y campaña que muestra como Jose interpreta Miller Time. La campaña muestra quién es J Balvin fuera de los escenarios y cómo es cuando simplemente es Jose: el hombre que valora más que nada el pasar tiempo con su familia y amigos cercanos.

Para arrancar la campaña, J Balvin y Miller Lite sorprenderán a sus fanáticos con latas vibrantes, de edición limitada y con un diseño colaborativo que muestra el relámpago distintivo de Jose y su estética neón. En el futuro también habrá lanzamientos de mercancía y experiencias inesperadas con su gente, aquellos quien son ellos mismos.

"Lo que me encanta de mi alianza con Miller Lite es que estamos mostrando mi lado humano", afirmó Balvin. "A fin de cuentas, soy Jose, a alguien que le encanta pasar tiempo con sus amigos cercanos, y 'Es Jose Time' muestra eso. Estoy orgulloso de trabajar con una cerveza legendaria como Miller Lite y agradezco que me acepten por quien soy. Además, creo que es hermoso ver mi nombre en la lata".

La semana pasada, Miller Lite y J Balvin le dieron a un barrio de New York un vistazo a la campaña "Es Jose Time". Ambos se adueñaron de una bodega tradicional y sumergieron a unos compradores desprevenidos en la versión de Miller Time de J Balvin. Los clientes pudieron disfrutar una cerveza con J Balvin y ser de los primeros en ver las latas de edición ultralimitada que J Balvin y Miller Lite diseñaron juntos. Vea la reacción de la gente aquí.

Ahora, fanáticos de estados seleccionados tienen la oportunidad de ganar* una de las codiciadas latas (y otros artículos de Es Jose Time) en EsJoseTime.com. Ya que Miller Lite y J Balvin también quieren ayudar a la comunidad a través de Es Jose Time, Miller Lite apoyará bodegas, tienditas y otros negocios similares de propietarios latinos con una donación de $50,000 para Accion Opportunity Fund. Esta organización sin fines de lucros provee capital, recursos educativos, asesoramiento y una red de contactos a propietarios de negocios pequeños y promueve la justicia racial, de género y económica para todos.

"Ya sea que esté sobre los escenarios como J Balvin o con sus amigos como Jose, no existe nadie más auténtico y real que Jose. Tenía todo el sentido asociarnos con él para imaginar su versión de Miller Time", dijo Sofia Colucci, vicepresidenta, Miller Family of Brands. "Tanta gente admira a Jose por cómo elige vivir de manera auténtica. Así como Jose, esperamos que esta campaña inspire a todos a vivir su propia versión de Miller Time".

En los próximos meses, a través de comerciales de televisión, contenido en redes sociales y más sorpresas de 'Es Jose Time', J Balvin y Miller Lite continuarán resaltando la importancia de pasar tiempo de calidad con la familia y los amigos.

Para conocer más novedades sobre Miller Lite y la alianza con J Balvin, los fanáticos deben seguir @MillerLite en Instagram, Twitter y Facebook.

*NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. El Sorteo comienza el 10 de agosto de 2021 o aproximadamente en esa fecha a las 9.00 a. m, hora del Centro (central time, CT) y termina el 31 de diciembre de 2021 a las 11.59.59 p. m., CT. Incluye 5 períodos de participación. Disponible solo para residentes legales de los 50 estados de EE. UU. y el D. C. mayores de 21 años. Los premios en cerveza solo están disponibles para los residentes de CO, DC, FL, ID, LA, MS, NE, NV, NY, NC, SC, SD & WI. Para conocer las Reglas oficiales, inclusive cómo participar, las probabilidades, los detalles de los premios y las restricciones, visite www.promorules.com/PL015501.

Acerca de Miller Brewing Company

Miller Brewing Company fue fundada en 1855 por Frederick J. Miller cuando compró Plank Road Brewery en Milwaukee, una ciudad que eligió como el mejor lugar para una cervecería gracias a su acceso a agua de excelente calidad. Miller Lite, la cerveza pilsner ligera original de gran sabor, (MillerLite.com, Facebook.com/MillerLite, @MillerLite en Twitter, YouTube.com/MillerLite) se presentó a nivel nacional en 1975 y se encuentra entre las cinco cervezas más vendidas en Estados Unidos. La cerveza más antigua de la cervecería es Miller High Life (MillerHighLife.com, Facebook.com/MillerHighLife, @MillerHighLife en Twitter). Conocida como el champán de las cervezas, se presentó en 1903 y todavía se elabora con la misma cepa de levadura que Miller llevaba en el bolsillo desde Alemania. Miller Genuine Draft (MGD.com, Facebook.com/MillerGenuineDraft, @Miller_Global en Twitter), presentada en 1986, es la cerveza original de barril envasada y filtrada en frío. Miller Brewing Company es parte de la unidad de negocios de América del Norte de Molson Coors Beverage Company. Obtenga más información en MolsonCoors.com, en Facebook.com/MolsonCoors o en Instagram y Twitter a través de @MolsonCoors.

Acerca de Accion Opportunity Fund

Accion Opportunity Fund trabaja para crear un sistema financiero inclusivo y saludable que brinde apoyo a los propietarios de pequeñas empresas, al ponerlos en contacto con capitales a precios accesibles, recursos educacionales, asesoramiento y redes. Gracias a asociaciones innovadoras y a estrategias de proyección, llegamos a empresarios de bajos ingresos, de color y a mujeres, quienes no suelen tener acceso a los servicios financieros que requieren para hacer crecer sus negocios.

