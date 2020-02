"Estoy listo para el lunes", dijo nadie… nunca… hasta ahora -- McDonald's declara al 2 de marzo Día Nacional del Egg McMuffin con sándwiches Egg McMuffin gratuitos

CHICAGO, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- McDonald's revolucionó el desayuno para siempre en 1971 con la introducción del Egg McMuffin, el PRIMER sándwich para desayuno de restaurante de servicio rápido, y posiblemente el MEJOR. Hoy, casi 50 años después de su debut, este favorito de los fans recibe el homenaje que se merece: su propio feriado nacional. Así es… Declararemos al lunes 2 de marzo el Día Nacional del Egg McMuffin.

Invitamos a los fans a celebrar con nosotros recibiendo un Egg McMuffin gratis y recién preparado en los McDonald's participantes de todo el país. Los clientes solo necesitan descargar nuestra aplicación móvil y disfrutar de esta oferta entre las 6 y las 10:30 a. m., hora local, el lunes 2 de marzo*. Este sí es un motivo por el que vale la pena levantarse.

"Al mismo tiempo que dedicamos al Egg McMuffin su momento especial, homenajeamos a nuestros fans del desayuno que se han despertado con el desayuno de McDonald's durante casi 50 años. Pensamos, 'oye, ¿por qué no declarar el 2 de marzo como Día Nacional del Egg McMuffin?'", dijo David Tovar, vicepresidente de Comunicaciones de la compañía en Estados Unidos. "Siempre estamos buscando nuevas maneras de demostrar nuestro amor hacia los fans y recordarles, sin importar dónde estén, que un desayuno exquisito y accesible los espera en el McDonald's que está a la vuelta de la esquina".

El icónico Egg McMuffin fue creado a principios de 1971 por Herb Peterson, un propietario y operador de Santa Bárbara, California. Lo que comenzó como un intento de hacer huevos benedictinos se convirtió en un icono del desayuno: el Egg McMuffin. A Herb también se le atribuye la creación de los anillos de teflón para dar a los huevos su forma perfectamente redondeada, una herramienta que ha inspirado a otras marcas en todo el mundo.

El Egg McMuffin es una excelente fuente de proteínas y es ¡delicioso! Colocamos un huevo calidad A recién cascado sobre un muffin inglés tostado cubierto con mantequilla real y agregamos tocino canadiense magro y queso americano derretido.

McDonald's ha sido líder en desayunos durante casi 50 años. Desde la introducción de Breakfast Burritos (burritos para el desayuno) (en 1991) y McGriddles (en 2003) hasta la idea de All Day Breakfast (desayuno durante todo el día) (en 2015) y la presentación de la actual Mix and Match Value Deal (oferta de combinados) de 2 por US$4, los clientes tienen lo que aman a la velocidad y con la comodidad que valoran y que esperan de nosotros.

No olvide unirse a nuestra celebración del Día Nacional del Egg McMuffin ingresando a nuestra aplicación y recibiendo su sándwich de Egg McMuffin gratis el lunes 2 de marzo de 6 a 10:30 a. m. en su restaurante McDonald's.

¡Estamos ansiosos por mostrarle otro motivo para despertarse temprano!

TL; DR: McDonald's revolucionó el desayuno para siempre en 1971 con la introducción del Egg McMuffin®, el PRIMER sándwich de desayuno de restaurante de servicio rápido. Hoy, casi 50 años después de su debut, este favorito de los fans está recibiendo el homenaje que se merece: su propio feriado nacional. Así es, el lunes 2 de marzo es el Día Nacional del Egg McMuffin. Diríjase al McDonald's participante más cercano el lunes 2 de marzo entre las 6 y las 10:30 a. m., hora local, para la celebración del Día Nacional del Egg McMuffin de McDonald's. Los clientes solo necesitan descargar nuestra aplicación móvil para acceder a esta oferta. ¡Nos vemos el lunes!

Acerca de McDonald's USA

Cada día, McDonald's USA, LLC sirve a más de 25 millones de clientes una variedad de opciones de menú preparadas con ingredientes de gran calidad. El noventa y cinco por ciento de los 14,000 restaurantes McDonald's en Estados Unidos son de propiedad de y operados por empresarios y empresarias en forma independiente. Si desea más información, visite www.mcdonalds.com o síganos en Twitter @McDonalds y Facebook. www.facebook.com/mcdonalds.

* Válido para un único uso entre las 6 y las 10:30 a. m. el 2/3/20 en los McDonald's participantes en EE. UU. Es necesario descargar la aplicación móvil de McDonald's y registrarse. No está disponible con McDelivery. En los McDonald's participantes está disponible Mobile Order & Pay.

FUENTE McDonald's Corporation

Related Links

http://www.mcdonalds.com



SOURCE McDonald's Corporation