« Exploration du paysage mondial de l'innovation durable : les 100 premières entreprises et au-delà » révèle les entreprises qui se font les championnes de l'innovation pour résoudre les défis critiques en matière de développement durable

Samsung, Johnson & Johnson et Toyota Motor sont en tête du nouveau classement LexisNexis des contributions des entreprises aux objectifs de développement durable des Nations Unies

NEW YORK, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- LexisNexis® Legal & Professional, le principal fournisseur d'analyses intelligentes de brevets, reconnaît les entreprises qui favorisent le progrès environnemental et social dans son rapport intitulé « Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape: The Top 100 Companies and Beyond » (« Exploration du paysage mondial de l'innovation durable : les 100 premières entreprises et au-delà »). Ce rapport inédit classe les entreprises en fonction du potentiel de leurs portefeuilles de brevets à faire progresser l'innovation vers les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

The share of the top SDGs by Patent Asset Index of the Top 100. Source: Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape: The Top 100 Companies and Beyond (PRNewsfoto/LexisNexis)

Étant donné que 80 % de l'information technique n'est publiée que dans les brevets, le rapport s'appuie sur la plateforme analytique LexisNexis® PatentSight® pour établir une correspondance objective entre les données mondiales sur les brevets et les cibles et indicateurs de progrès pour les ODD. Samsung, Johnson & Johnson, Toyota Motor, Qualcomm et LG Chem sont les premières entreprises au monde à détenir des brevets relatifs aux ODD, tandis que les États-Unis arrivent en tête des pays quant au nombre de détenteurs de brevets, suivis du Japon, de la Chine et de l'Allemagne.

La trajectoire ascendante et la valeur de l'innovation durable

En établissant une correspondance entre les indicateurs des ODD et les données sur les brevets, LexisNexis a mis au point un nouveau cadre transparent pour évaluer le potentiel de l'innovation à accélérer l'impact durable.

« Face aux crises et à une pandémie en constante évolution, notre plus grand espoir réside dans le pouvoir de l'innovation », a déclaré Marco Richter, responsable de la réussite des clients mondiaux, LexisNexis® Intellectual Property Solutions. « Alors que de plus en plus d'entreprises répondent à l'appel de développer de nouvelles solutions, nous avons besoin de méthodes objectives pour évaluer ces contributions et identifier celles qui font le plus de progrès. L'étude Exploring the Global Sustainable Innovation Landscape montre la puissance de l'analyse des brevets pour suivre et promouvoir les progrès sur certains des défis majeurs de notre époque. »

« Avec la publication du rapport Global Leaders in Sustainable Innovation, LexisNexis introduit une nouvelle norme d'excellence pour les entreprises responsables et durables. Le classement élevé de Philips dans le rapport reflète notre engagement en faveur de l'objectif 3 du développement durable des Nations unies : la santé et le bien-être. En tant que leader responsable dans le domaine des technologies de la santé, nous avons défini un objectif clair qui guide tout ce que nous faisons pour améliorer la santé et le bien-être des personnes grâce à une importante innovation. En établissant une correspondance objective entre les brevets et les objectifs de développement durable et en classant les portefeuilles de brevets d'entreprise liés aux objectifs de développement durable en fonction de leur importance, le rapport Global Leaders in Sustainable Innovation identifie les entreprises qui, comme la nôtre, construisent un monde plus sain, plus prospère et plus durable », a déclaré Marnix van Ginneken, responsable ESG et juriste chez Royal Philips.

Les pionniers font la course vers une économie mondiale numérique et décarbonée

Le rapport présente de nouvelles informations sur le profil d'innovation des entreprises les plus performantes, ainsi que sur la dynamique des régions et des marchés.

Leaders de l'innovation durable :

Les trois premiers leaders en matière d'innovation durable, selon la force absolue de leurs portefeuilles de brevets liés aux ODD, sont Samsung (1er au classement général), Johnson & Johnson (2) et Toyota Motor (3).

Objectifs d'innovation des ODD :

ODD 9 : Industrie, innovation et infrastructure, est le principal objectif des 100 premiers, avec en tête des entreprises ayant leur siège en Asie, notamment Samsung (1), Toyota Motor (3) et LG Chem (5).

ODD 3 : Santé et bien-être, suit, avec Johnson & Johnson (2), Roche (9) et Samsung (1) en tête de peloton.

ODD 7 : Énergie abordable et propre, les brevets les plus solides du Top 100 couvrent les véhicules électriques et hybrides, l'efficacité énergétique, la blockchain et l'internet des objets, avec les contributions les plus importantes de Toyota Motor (3), State Grid (8) et General Electric (7).

Tendances régionales :

Alors que les États-Unis se classent plus haut que tout autre pays avec 33 titulaires de brevets dans le Top 100, l'Asie est la région la mieux représentée avec 44 entreprises dans le Top 100.

Les États-Unis dominent la représentation de l'industrie pharmaceutique dans le Top 100, tandis que la bonne performance du Japon pourrait être due à des initiatives telles que les Japan SDGs Awards et les SDG Future Cities.

Domaines d'activité privilégiés :

Deux secteurs sont à égalité pour le plus grand nombre de titulaires de brevets dans le Top 100, l'industrie pharmaceutique et l'industrie chimique et des matériaux, suivis par l'industrie automobile, les technologies de l'information, l'électronique et l'ingénierie.

Les portefeuilles de l'industrie électronique d'entreprises telles que Samsung (1), LG Electronics (13) et Apple (17) sont les plus performants en termes de qualité des brevets liés aux ODD, ce qui montre l'importance des semi-conducteurs dans la lutte contre le changement climatique et la transformation numérique.

L'évolution de l'industrie des produits chimiques et des matériaux indique que la transition vers les véhicules électriques est à l'origine de progrès chez les entreprises les plus performantes comme LG Chem (5).

Dans l'industrie automobile, la société japonaise Toyota Motor (3) possède le plus grand portefeuille de brevets liés aux ODD de l'industrie, tandis que les sociétés américaines Ford (12) et General Motors (23) obtiennent de bons résultats en matière de qualité des brevets.

Brevets et ODD : une fenêtre objective sur les progrès environnementaux et sociaux

Avec 169 cibles reconnues par les Nations unies et 231 indicateurs de progrès, les objectifs sont plus précis et universellement acceptés que d'autres cadres environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le système des brevets permet aux entreprises de parier sur de nouvelles solutions, en reconnaissant que les innovations révolutionnaires peuvent rapidement faire progresser les objectifs. Ensemble, les indicateurs des ODD et les données sur les brevets offrent une perspective unique, fondée sur des données, de l'avenir de l'innovation inclusive et respectueuse de l'environnement.

Pour comprendre comment les brevets s'articulent avec les ODD, quels sont les ODD auxquels les 100 premières entreprises contribuent et comment les entreprises et les organismes gouvernementaux peuvent tirer parti de l'analyse des brevets pour accélérer l'innovation durable, rendez-vous sur le site www.lexisnexisip.com/sustainable-innovation-report .

SOURCE LexisNexis