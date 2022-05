"Feira de Cantão, Participação Global": 131ª Feira de Cantão estabelece vários recordes

"Com a missão de 'Feira de Cantão, Participação Global', a 131a Feira de Cantão construiu uma ponte na nuvem para reunir visitantes do mundo todo, conectando e compartilhando o desenvolvimento e as oportunidades da China com mercados e públicos globais", disse Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China.