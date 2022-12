¡Finalización exitosa del CBT global para MIR M: Vanguard y Vagabond!

Gran participación en el CBT global para MIR M en Filipinas y Brasil

Los comentarios sobre el CBT se abordarán a fondo y se está realizando un prerregistro en 170 países

Seúl, Corea del Sur, 15 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- El CBT para la versión global de MIR M: Vanguard and Vagabond (en adelante MIR M) completó satisfactoriamente la exitosa aplicación móvil MMORPG de Wemade.

Como un nuevo juego de Legend of Mir basado en IP, que ha incorporado una interpretación moderna de The Legend of Mir 2, MIR M es una secuela de MIR4, que lideró el auge de P&E (juega y gana) en todo el mundo.

Mir M completa con éxito el CBT Global (PRNewsfoto/Wemade Co., Ltd)

Wemade ha puesto en marcha un servidor CBT en Asia y Sudamérica desde el 8 al 11 de diciembre. Ambos servidores alcanzaron su capacidad máxima, y los jugadores de Filipinas y Brasil se mostraron especialmente entusiastas.

Se registraron más de 3.500 colas en el servidor asiático, lo que elevó las expectativas para el servicio oficial.

MIR M se lanzará oficialmente en 170 países de todo el mundo. Los comentarios recibidos por parte de los participantes del CBT se tendrán muy en cuenta en la preparación del servicio oficial. El prerregistro está disponible actualmente para MIR M.

Acerca de WEMIX

WEMIX es una plataforma de juegos basada en la cadena de bloques que desarrolló WEMIX Pte. Ltd, que ofrece servicios como billetera de criptomonedas, intercambio descentralizado, mercado de artículos NFT, "staking" de WEMIX y Game Gateway. WEMIX Pte. Ltd. es una subsidiaria de Wemade, empresa desarrolladora y propietaria de "The Legend of Mir" IP, un juego altamente exitoso con más de 500 millones de usuarios.

Acerca de Wemade

Wemade es pionera en el desarrollo de juegos en Corea. Su enfoque se dirige constantemente hacia la tecnología del metaverso y la cadena de bloques (NFT, DeFi) con énfasis en personalizar la experiencia de juego. Wemade se esfuerza por transformar los juegos cotidianos con tecnología de cadena de bloques y establecer su WEMIX como una moneda clave en la industria de los juegos.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1969669/MIRM__Global_CBT_has_Ended.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpg

FUENTE Wemade Co., Ltd

SOURCE Wemade Co., Ltd