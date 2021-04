"Football for Friendship" está a iniciar o processo de candidatura à participação na sua nona época

MOSCOVO, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O projeto social para crianças da Gazprom, Football for Friendship (F4F), convoca crianças de todo o mundo para se candidatarem ao programa deste ano.

As academias de futebol nacionais são convidadas a propor a participação de crianças entre os 12-16 anos na nona época do F4F, até 1 de maio. Procuram-se jovens jogadores, jovens treinadores e crianças repórteres. O projeto realiza-se em formato online, entre 13 e 29 de maio. Desta forma, jovens de todo o mundo podem fazer novos amigos sem sair de casa. A participação é gratuita. Os vencedores ganham prémios atrativos.

Entre cada um dos 211 países participantes procuram-se jogadores(as) de doze anos, treinadores (até 16 anos) ou crianças repórteres (12-14 anos). Os pré-requisitos são ter interesse em futebol e bom domínio da língua inglesa. Todos os participantes têm de dispor de um PC ou smartphone. As candidaturas devem ser enviadas até 1 de maio de 2020 para o e-mail [email protected].

Os pontos altos são o sorteio público das equipas a 14 de maio, o Online International Friendship Camp entre 15 e 23 de maio e o campeonato Football for Friendship eWorld Championship de 2021, entre 27 e 29 de maio.

As academias de futebol nacionais dos jogadores das equipas vencedoras recebem prémios em dinheiro (o prémio da vitória é de 25.000 Euros) para a divulgação dos nove valores do F4F. São estes a amizade, igualdade, equidade, saúde, paz, dedicação, sucesso, tradições e honra.

Danilo Pejovic, 13, Montenegro: "Como jogador em 2020, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas novas, foi tudo muito motivador e emocionante. O F4F trouxe muita diversão para o meu dia-a-dia, em tempos de COVID-19. Este ano vou participar como criança repórter."

Sobre o Football for Friendship

O F4F existe desde 2013. É organizado pela Gazprom e apoiado pela UEFF, FIFA e UNO. Nos últimos oito anos de jogo, participaram no programa cerca de 15 000 crianças e jovens de 211 países e regiões. Em 2020, o Futebol da Amizade ocorreu no formato online, numa plataforma digital de desenvolvimento próprio.

Mais informações:

Fotografias e vídeos para a comunicação social: http://media.footballforfriendship.com

Website: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492353/Football_for_Friendship_Logo.jpg

FONTE Football for Friendship

SOURCE Football for Friendship