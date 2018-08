«Foundation for a Smoke-Free World» deler foreløpig helse-, vitenskaps- og teknologiagenda og utsteder forespørsel om forslag til biomarkørutvikling verdt mange millioner dollar

Publikum inviteres til å kommentere agendaen

NEW YORK, 16. august 2018 /PRNewswire/ -- «Foundation for a Smoke-Free World» kunngjorde utgivelsen av sin foreløpige helse-, vitenskaps- og teknologiagenda og inviterer publikum til å komme med kommentarer. Stiftelsen har utarbeidet sin foreløpige agenda gjennom konsultasjoner med et bredt spekter av eksperter, vurderinger av de nyeste epidemiologiske dataene om røyking, funnene til stiftelsens Røykingens stilling-undersøkelse samt vurderinger av nylig arbeid innen felter hvor forskningen er mangelfull.

Denne foreløpige agendaen skisserer arbeid på tre områder:

Finansiering av forskning for å svare på forbrukernes, legers og andres spørsmål om røyking, røykeslutt og skadereduksjon og for å styrke forskningskapasiteten i land med mange røykere.

Opprette finansieringsmekanismer for å stimulere til innovasjon av mer effektive røykesluttmetoder og for å forbedre tilgangen til rimelige røykesluttmetoder og produkter med redusert risiko i land hvor folk har lav eller middels inntekt.

Finansiering av datainnsamling og analyse for å måle fremgang og rapportere om handlingene til forbrukere, forskere, andre interessenter og selve stiftelsen.

Stiftelsen inviterer til å kommentere den foreløpige agendaen gjennom nettsiden frem til 15. september 2018. Stiftelsen vil gjennomgå kommentarene og vurdere dem for inkludering i den endelige versjonen av agendaen, som vil offentliggjøres i november 2018.

«Røyking er fortsatt den største forebyggbare årsaken til død og uførhet i verden. Hvis det fortsetter som nå, vil en milliard mennesker dø for tidlig av å røyke i dette århundret. Vi inviterer alle som er interessert i å få slutt på røyking, til å gjennomgå vår foreløpige helse-, vitenskaps- og teknologiagenda og komme med en kommentar. Vi ser frem til å høre fra røykere og deres familier, forskere, innovatører og sponsorer av innovasjon, helsepersonell som prøver å hjelpe røykere til å slutte og redusere helserisikoen, samt politikere,» sa lege Farhad Riahi, «Chief Health, Science, and Technology Officer» hos «Foundation for a Smoke-Free World».

Stiftelsen utsteder forespørsel om forslag til biomarkørutvikling verdt mange millioner dollar

I tillegg til sin foreløpige helse-, vitenskaps- og teknologiagenda utsteder stiftelsen en forespørsel om forslag om å utvikle objektive biomarkører med tobakk og nikotineksponering som kan skille mellom forskjellige grupper nikotinprodukter (for eksempel sigaretter, røykfri tobakk, e-sigaretter og nikotinerstatningsterapi).

Å få en slutt på røyking vil kreve forskning, inkludert langsgående studier for å vurdere bruksmønstre og utfall av bruk av tradisjonelle og fremvoksende nikotinprodukter. Stiftelsens nylig bestilte undersøkelse av biomarkørlandskapet viser at det for øyeblikket ikke finnes biomarkører eller paneler av biomarkører som på en pålitelig måte kan skille mellom bruk av forskjellige nikotin- og tobakksprodukter eller identifisere doble eller flerdoble bruksområder. Ulike studier vil ha stor nytte av objektive biomarkører av eksponering og brukstilstand, noe som reduserer avhengigheten av selvrapportering og undersøkelser.

«Da vi intervjuet forskere om deres prioriteringer og behov, ble det raskt klart at objektive biomarkører med eksponering ville forbedre kvaliteten og påliteligheten til forskning på folks bruk av ulike produkter, og at stiftelsen kunne gi et betydelig bidrag ved å støtte forskning og innovasjon på dette feltet,» sa Brian Erkkila, PhD, Director of Regulatory Science hos Foundation for a Smoke-Free World og tidligere Lead Toxicologist hos Food and Drug Administration's Center for Tobacco Products.

Stiftelsen inviterer søkere med kompetanse i biomarkører til å søke om stipendstilskudd for å utvikle fullstendige forskningsforslag. Deretter finansierer fondet opptil tre toårige biomarkørforskningsprosjekter, hver med et budsjett på opptil $ 3 millioner, noe som gir et samlet maksimumsbudsjett på $ 9 millioner. Biomarkørene vil omfatte både tradisjonelle biomarkører og digitale biomarkører som er samlet av biosensorer, wearables og andre enheter.

Du finner detaljer om prosessen for innsendelse av biomarkører på nettsiden. Forslagene må sendes inn innen 28. september 2018.

Foundation for a Smoke-Free World er en uavhengig ideell organisasjon hvis formål er å forbedre global helse ved å få en slutt på røyking i denne generasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon om stiftelsen, kan du gå til: www.smokefreeworld.org.

