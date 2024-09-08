Кондиционер FreshIN 3.0 от TCL на IFA 2024: новый уровень качества воздуха и экономичности

TCL представляет на выставке IFA 2024 инверторный кондиционер FreshIN 3.0: новый взгляд на качество воздуха и энергоэффективность

Решения TCL для кондиционирования воздуха премиум-класса демонстрируют приверженность устойчивому развитию и обеспечивают потребителей по всей Европе самыми инновационными кондиционерами

БЕРЛИН, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, ведущий мировой бренд бытовой электроники, с удовольствием представляет на выставке IFA 2024 инверторный кондиционер FreshIN 3.0.

TCL FreshIN 3.0 AC TCL FreshIN 3.0 AC

В настоящее время отрасль систем кондиционирования воздуха сталкивается с тремя основными вопросами: возможность возникновения респираторных заболеваний, потребление энергии и обеспечение здоровой окружающей среды. Третье поколение инверторных кондиционеров FreshIN бренда TCL решает эти вопросы и меняет представления потребителей о том, чего можно ожидать от домашних систем охлаждения воздуха, которые не только регулируют температуру, но и повышают качество воздуха, оптимизируя потребление энергии и снижая уровень шума.

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Технология FreshIN в первую очередь заботится о здоровье и благополучии пользователей, повышая качество воздуха

Технология кондиционирования воздуха бренда TCL выходит далеко за рамки создания комфортных условий для жизни; она активно улучшает качество воздуха в помещениях, делая дома по всей Европе более здоровыми и приятными.

Благодаря запатентованной конструкции подъемного воздухозаборника приточного воздуха FreshIN кондиционер TCL FreshIN 3.0 сообщает, когда свежий воздух поступает в помещение, и направляет его через верхнюю панель. Дополнением к этой инновационной функции является ведущая в отрасли система обнаружения TVOC, позволяющая визуально контролировать качество воздуха. Система меняет цвет в режиме реального времени в зависимости от уровня обнаруженных загрязнителей воздуха, что позволяет мгновенно видеть, когда воздух чист и безопасен, а когда необходимо принять меры для улучшения качества воздуха.

Возможности кондиционера FreshIN 3.0 этим не ограничиваются, и его четырехслойная система фильтрации Quadrupuri Filters эффективно фильтрует частицы и освежает воздух в помещении за счет поступления чистого воздуха извне, что позволяет наслаждаться свежим воздухом даже при плохих условиях воздуха снаружи. Когда наружный воздух не идеален, находящийся в помещении воздух проходит через систему Quadrupuri Filters, состоящую из предварительного фильтра, антибактериального слоя с ионами серебра, эффективного фильтра EPA и фильтра высокой плотности, в результате чего происходит эффективная очистка воздуха, а это означает, что страдающим аллергией людям становится легче дышать и они ощущают максимальный комфорт при каждом вдохе.

Кроме того, кондиционер FreshIN 3.0 AC имеет функцию самоочистки, которая снижает количество аллергенов и бактерий, максимально упрощая текущее обслуживание и сохраняя чистоту воздуха, которым вы дышите. Для еще большего комфорта пользователей модернизированная система четырехкратного снижения шума при подаче свежего воздуха обеспечивает минимальный уровень шума 16 дБ, снижая стандартный уровень шума на 10 дБ(А) при той же скорости воздушного потока, и в результате поддержание освежающего воздуха в помещении не мешает спать.

Создаваемые традиционными кондиционерами постоянные сильные потоки воздуха часто создают дискомфорт или даже вызывают раздражение, приводящее к таким проблемам, как сухость глаз и восполнение горла. Кондиционер воздуха TCL FreshIN 3.0 решает эту проблему с помощью инновационной технологии мягких воздушных потоков, использующей более 1000 микроотверстий, которые мягко рассеивают поток прохладного воздуха, создавая слоистый легкий бриз. В результате резкие потоки воздуха заменяются мягкой, обволакивающей прохладой для максимального комфорта. Кондиционер FreshIN 3.0 также позволяет бороться с гипоксией и сухостью путем интуитивного повышения содержания кислорода и влажности, что способствует созданию более здоровой среды в помещении.

Максимальная экономия энергии за счет интеллектуальной эффективности

Инверторный кондиционер воздуха TCL FreshIN 3.0 оснащен превосходными функциями экономии электроэнергии, оптимизирующими потребление электричества и снижающими потери. Алгоритм интеллектуальной модели больших данных рационально регулирует работу компрессора в зависимости от текущих условий в помещении, обеспечивая эффективную работу кондиционера без снижения комфорта. Эта передовая технология помогает кондиционеру FreshIN 3.0 достигать класса энергоэффективности A+++, что делает его экологичным выбором для семей, стремящихся свести воздействие на окружающую среду и затраты на электроэнергию к минимуму. Кроме того, функция мониторинга потребления электроэнергии в приложении TCL Home позволяет пользователям отслеживать потребление энергии в режиме реального времени и принимать более рациональные решения, касающиеся энергоэффективности дома.

Технология TCL AC разработана, чтобы упростить жизнь. Благодаря связи с приложением этим кондиционером можно управлять, даже находясь не дома, что позволяет получить идеальную температуру окружающей среды по возвращении и не беспокоиться том, что вы могли забыть выключить его перед уходом.

TCL является лидером в области домашнего комфорта и качества воздуха, сочетая экологичность с передовыми технологиями. Серия кондиционеров FreshIN бренда TCL, поддерживаемая современным производством, предназначена для создания более здорового, умного и комфортного жилого пространства по всему миру.

Повышая качество воздуха, интегрируя интуитивно понятные элементы управления и снижая воздействие на окружающую среду, TCL устанавливает новые стандарты кондиционирования воздуха.

Узнайте больше о продуктах на https://www.tcl.com/eu/en

О компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — это быстроразвивающаяся компания по производству бытовой электроники и один из лидеров на мировом рынке телевизионной техники. Основанная в 1981 году, сейчас компания работает на более чем 160 рынках во всем мире. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники — от телевизоров и аудиотехники до умных бытовых приборов. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2498468/TCL_FreshIN_3_0_AC.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2498469/TCL_FreshIN_3_0_AC_1.jpg