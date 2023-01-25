Решение FutureDial SMART Receive™ -- оптимизация обработки мобильных телефонов на складах

Новое решение SMART Receive™ от FutureDial оптимизирует приемку и обработку мобильных телефонов на складах

Настраиваемая система значительно повышает качество приемки и распределение по рабочих процессах бывших в употреблении мобильных устройств, которые обрабатываются на ремонтных складах

SUNNYVALE (шт. Калифорния), 25 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания FutureDial Incorporated объявила о запуске принципиально нового решения для компаний, занимающихся ремонтом iPhone и устройств на ОП Android. Разработанное компанией FutureDial решение SMART Receive™ объединяет задачи, связанные с приемкой мобильных телефонов, поступающих на ремонтные склады, с целью регистрации товарно-материальных запасов и обработки устройств. Данное решение устраняет недостатки в процессах приемки и маршрутизации и значительно повышает эффективность рабочих процессов. SMART Receive™ является еще одним нововведением, впервые представленным компанией FutureDial, и дополняет другие решения по автоматизации этой компании в системах тестирования (SMART Test™) и проверки на косметические дефекты (SMART Grade™), а также повышает ценность в дополнение к базовому ассортименту программного обеспечения FutureDial: Lean One Touch™, LeanAlytics™ и SMART Mobile Inspector™.

Решение SMART Receive™ интегрирует различные задачи по приемке в единую станцию для регистрации важной информации с поступающих на склад телефонов и быстрой обработки в начале работы линии, включая зарядку аккумуляторов и очистку данных. Система устраняет множество догадок, позволяя персоналу на складе эффективно и ежедневно подготавливать и направлять многочисленные устройства для выполнения намеченных задач по дальнейшей операционной линии.

Система, меняющая правила игры в цепочке поставок мобтльных устройств

Как первая система, обеспечивающая всестороннюю консолидацию и оптимизацию задач приемки во время выполнения операций на складе мобильных устройств, SMART Receive™ признана принципиально новым решением для эффективной обработки больших объемов поступающих мобильных телефонов. Руководитель отдела стратегии FutureDial, Стив Мэннинг, объяснил, каким именно образом SMART Receive™ меняет правила игры для отрасли: «На большинстве ремонтных складов имеется несколько приемных станций для обслуживания огромного количества устройств, ежедневно поступающих в погрузочные доки. Благодаря нашему новому решению, единая приемная станция может выполнять все подготовительные работы, необходимые для каждого поступающего на склад телефона, без необходимости предварительной сортировки. Это позволяет складам регистрировать, подготавливать и обрабатывать гораздо больше устройств, чем когда-либо ранее».

Объединяет задачи приемки для повышения эффективности рабочих процессов в системе

SMART Receive™ используется динамическое руководство по рабочим процессам

для повышения производительности при одновременной работе с множеством различных моделей устройств и рабочими правилами, что экономит время и сокращает количество дорогостоящих ошибок или неэффективность при выполнении задач приемки. «SMART Receive объединяет все отдельные задачи по получению в единую, более эффективную станцию и избавляет сотрудников приемки от догадок, помогая им выполнять свои задачи», — отметил руководитель отдела по разработке решений для SMART Receive компании FutureDial, Ангел Андерсон. «Система помогает консолидировать рабочий процесс порядка выполнения операций при приемке и предоставляет персоналу указания, как расставить приоритеты для задач и когда их выполнять. Ранее повторяющиеся задачи агрегируются в более эффективные последовательности для выполнения сотрудниками, что экономит время, усилия и деньги».

Автоматизация заменяет ручные задачи по приемке

Менеджеры по ремонту могут предварительно настроить обработку и маршрутизацию устройств, чтобы действия, выполняемые системой, не требовали дополнительного обучения. Это решение упрощает работу даже для новых сотрудников. Благодаря тому, что многие ранее выполнявшиеся вручную задачи теперь консолидированы при помощи программного обеспечения для автоматизации SMART Receive™, сотрудники могут рационально перемещать большее число устройств по направлению к обработке.

Информация о компании FutureDial

основанной в 1999 году. FutureDial является одним из лидеров в области обработки решений для цепи поставок мобильных устройств. Простые в использовании автоматизированные интеллектуальные процессоры SMART Processing Platform™, сертифицированные по стандарту ADISA, снижают уровень взаимодействия операторов, обеспечивая экономию времени и денежных средств для компаний, предоставляющих услуги Buy-Back Trade-In, Third-Party Logistics (3PLs), беспроводных операторов и производителей устройств (OEM). Благодаря упрощению и автоматизации процессов, консолидации рабочих процессов и анализу бизнес-операций FutureDial повышает эффективность и рентабельность бизнеса. Посетите сайт http://www.futuredial.com или отправьте электронное сообщение по адресу [email protected]

Контакты для прессы:

Брюс Брангер, менеджер по маркетинговым коммуникациям, FutureDial, Incorporated,

тел.: (408) 245-8880 доп. 206, эл. почта: [email protected]

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