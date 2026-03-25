FutureDial et K.K. MTN renforcent leur partenariat stratégique pour accélérer l'innovation en remise à neuf des appareils intelligents au Japon

La collaboration élargie comprend la planification d'un centre de solutions commun mettant en évidence les capacités d'automatisation de FutureDial et l'investissement dans FutureDial

SUNNYVALE, Californie et TOKYO, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- FutureDial, un leader mondial des logiciels et solutions d'automatisation certifiés pour l'effacement des données et le cycle de vie des appareils, annonce aujourd'hui une expansion significative de son partenariat stratégique avec K.K. MTN, l'un des principaux fournisseurs japonais de matériel informatique sécurisé et de remise à neuf d'appareils mobiles.

Ce partenariat élargi s'appuie sur la forte croissance de K.K. MTN sur le marché japonais de la remise à neuf et de la sécurisation du cycle de vie des appareils. MTN a enregistré une croissance d'environ 20 % en glissement annuel dans ses activités de reconditionnement, ce qui reflète la demande croissante de services sécurisés sur le marché secondaire de la part des opérateurs, des entreprises et des acteurs de l'écosystème.

Dans le cadre de la prochaine phase de collaboration, FutureDial et K.K. MTN prévoient d'ouvrir un centre de solutions commun au Japon en 2026. Le nouveau centre de solutions intégrera les logiciels et les technologies d'automatisation de FutureDial dans les opérations de reconditionnement de K.K. MTN et servira de pôle d'innovation, de collaboration et d'apprentissage pour aider les clients à identifier de nouvelles opportunités d'automatisation et à optimiser leurs opérations pour une rapidité, une précision et une rentabilité accrues. MTN est déjà devenu un utilisateur important des produits d'effacement sécurisé de FutureDial ainsi que de la solution SMART Receive Watch.

Les organisations qui souhaitent en savoir plus sur les solutions logicielles et d'automatisation de FutureDial et sur le prochain centre de solutions au Japon peuvent visiter le site www.futuredial.com/contact/ ou se mettre en contact avec l'équipe de FutureDial pour explorer les possibilités de collaboration.

À propos de cette collaboration, Frank Harbist, CEO de FutureDial, déclare : « Le lancement de notre centre de solutions commun et l'introduction par MTN de nouvelles capacités d'automatisation représentent la prochaine étape de la modernisation des opérations de reconditionnement au Japon grâce à l'innovation axée sur les logiciels. MTN est le partenaire idéal de FutureDial pour tirer parti des possibilités offertes par le marché japonais.

Les plateformes logicielles et d'automatisation de FutureDial ont traité plus de 435 millions d'appareils dans le monde, validant ainsi l'évolutivité et la maturité de son écosystème SMART auprès des opérateurs, des entreprises et des acteurs du marché secondaire dans le monde entier.

Pour soutenir cette nouvelle phase de croissance et d'innovation technologique dont FutureDial est le moteur, K.K. MTN agira en tant qu'investisseur principal dans le cycle d'investissement en actions privilégiées de série D de FutureDial. Cet engagement reflète la confiance de K.K. MTN dans la feuille de route à long terme de FutureDial en matière de logiciels et d'automatisation, ainsi que son importance stratégique pour le marché japonais.

« Le fait de diriger ce cycle d'investissement s'inscrit dans notre vision à long terme de renforcer les capacités de remise à neuf au Japon », déclare Masaaki Suzuki, président et CEO de K.K. MTN. « Un centre de solutions commun et le déploiement prochain de la technologie d'automatisation de FutureDial marquent une étape importante dans le renforcement de notre collaboration et le développement de l'innovation. »

« La décision de K.K. MTN de diriger notre investissement de série D souligne la force de notre partenariat et notre engagement commun à faire progresser les solutions sécurisées de cycle de vie », ajoute Harbist. « Ensemble, nous mettons en place l'infrastructure nécessaire pour soutenir la prochaine phase d'innovation pour le secteur de la remise à neuf au Japon. »

À propos de FutureDial

FutureDial est un leader mondial des logiciels de gestion du cycle de vie des appareils mobiles et des solutions d'automatisation. La société propose des technologies certifiées d'effacement, de test, de classement et de traitement des données aux opérateurs, aux équipementiers, aux entreprises clientes et aux fournisseurs de services de remise à neuf dans le monde entier. Sa plateforme SMART permet un traitement sécurisé, évolutif et piloté par logiciel des smartphones, des tablettes, des appareils portables et d'autres appareils connectés. À ce jour, les technologies FutureDial ont permis de traiter plus de 435 millions d'appareils dans le monde.

Pour plus d'informations, consultez le site www.futuredial.com.

À propos de K.K. MTN

K.K. MTN est l'un des principaux fournisseurs japonais de services sécurisés d'élimination, de remise à neuf et de revente de biens informatiques. L'entreprise est spécialisée dans l'effacement certifié des données, le recyclage et la gestion du cycle de vie des smartphones, des équipements de réseau et d'autres actifs informatiques, au service des opérateurs, des entreprises et des acteurs du marché secondaire dans tout le Japon.

Pour plus d'informations, consultez le site www.m-trade.jp.

Contact presse

Brad Treese

Vice-président, marketing et développement commercial

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