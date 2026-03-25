FutureDial und K.K. MTN bauen strategische Partnerschaft aus, um Innovationen bei der Aufbereitung von Smart-Geräten in Japan zu beschleunigen

Erweiterte Zusammenarbeit umfasst die Planung eines gemeinsamen Lösungszentrums zur Präsentation der Automatisierungskompetenzen von FutureDial sowie eine Investition in FutureDial

SUNNYVALE, Kalifornien und TOKIO, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- FutureDial, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich zertifizierter Datenlöschung sowie Software- und Automatisierungslösungen für den Gerätelebenszyklus, gab heute eine deutliche Ausweitung seiner strategischen Partnerschaft mit K.K. MTN bekannt, einem der führenden Anbieter Japans für sichere Services rund um IT-Assets und die Aufbereitung mobiler Geräte.

Die erweiterte Partnerschaft baut auf dem starken Wachstum von K.K. MTN im japanischen Markt für die Aufbereitung von Geräten und sichere Services rund um den Lebenszyklus von IT-Assets auf. MTN verzeichnete in seinem Aufbereitungsgeschäft ein Wachstum von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was die steigende Nachfrage nach sicheren Services für den Gebrauchtmarkt bei Netzbetreibern, Unternehmen und weiteren Akteuren des Ökosystems widerspiegelt.

Im Rahmen der nächsten Phase ihrer Zusammenarbeit planen FutureDial und K.K. MTN, 2026 in Japan ein gemeinsames Lösungszentrum zu eröffnen. Das neue Lösungszentrum wird die Software- und Automatisierungstechnologien von FutureDial in die Aufbereitungsabläufe von K.K. MTN integrieren und als Zentrum für Innovation, Zusammenarbeit und Wissenstransfer dienen. So sollen Kunden neue Automatisierungspotenziale erkennen und ihre Abläufe im Hinblick auf höhere Geschwindigkeit, Genauigkeit und Rentabilität optimieren können. MTN ist bereits zu einem bedeutenden Nutzer der Produkte von FutureDial für sichere Datenlöschung sowie der Lösung SMART Receive Watch geworden.

Unternehmen, die mehr über die Software- und Automatisierungslösungen von FutureDial und das geplante Lösungszentrum in Japan erfahren möchten, finden weitere Informationen auf www.futuredial.com/contact/ oder können sich an das Team von FutureDial wenden, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen.

Zur Zusammenarbeit sagte Frank Harbist, Geschäftsführer von FutureDial: „Die bevorstehende Eröffnung unseres gemeinsamen Lösungszentrums und die Einführung neuer Automatisierungsmöglichkeiten bei MTN markieren den nächsten Schritt zur Modernisierung der Aufbereitungsabläufe in Japan durch softwaregestützte Innovation. MTN ist für FutureDial der ideale Partner, um die Chancen des japanischen Marktes zu nutzen."

Die Software- und Automatisierungsplattformen von FutureDial haben weltweit bereits mehr als 435 Millionen Geräte verarbeitet und damit die Skalierbarkeit und Reife des SMART-Ökosystems bei Netzbetreibern, Unternehmen und Akteuren des Gebrauchtmarkts weltweit unter Beweis gestellt.

Zur Unterstützung dieser nächsten Wachstums- und Innovationsphase, die FutureDial vorantreibt, wird K.K. MTN als federführender Investor in der Investitionsrunde für Vorzugsaktien der Serie D von FutureDial auftreten. Dieses Engagement spiegelt das Vertrauen von K.K. MTN in die langfristige Software- und Automatisierungsstrategie von FutureDial sowie in dessen strategische Bedeutung für den japanischen Markt wider.

„Die Rolle als federführender Investor in dieser Finanzierungsrunde steht im Einklang mit unserer langfristigen Vision, die Möglichkeiten für sichere Aufbereitung in Japan auszubauen", sagte Masaaki Suzuki, Präsident und Geschäftsführer von K.K. MTN. „Ein gemeinsames Lösungszentrum und die bevorstehende Einführung der Automatisierungstechnologie von FutureDial markieren einen wichtigen Schritt zur Stärkung unserer Zusammenarbeit und zur Ausweitung von Innovationen."

„Die Entscheidung von K.K. MTN, unsere Finanzierungsrunde der Serie D federführend zu begleiten, unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft sowie unser gemeinsames Engagement für die Weiterentwicklung sicherer Lösungen für den Gerätelebenszyklus", ergänzte Harbist. „Gemeinsam schaffen wir die Infrastruktur, die die nächste Phase der Innovation bei der Aufbereitung in Japan unterstützt."

Informationen zu FutureDial

FutureDial ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software- und Automatisierungslösungen für das Management des Lebenszyklus mobiler Geräte. Das Unternehmen bietet zertifizierte Technologien für Datenlöschung, Tests, Zustandsbewertung und Geräteverarbeitung für Netzbetreiber, OEMs, Unternehmenskunden und Anbieter von Geräteaufbereitung weltweit. Die SMART-Plattform des Unternehmens ermöglicht eine sichere, skalierbare und softwaregestützte Geräteverarbeitung für Smartphones, Tablets, Wearables und weitere vernetzte Geräte. Bis heute haben Technologien von FutureDial weltweit mehr als 435 Millionen Geräte verarbeitet.

Weitere Informationen finden Sie auf www.futuredial.com.

Informationen zu K.K. MTN

K.K. MTN ist ein führender japanischer Anbieter sicherer Services für die Verwertung, Aufbereitung und Wiedervermarktung von IT-Assets. Das Unternehmen ist auf zertifizierte Datenlöschung, Recycling sowie das Management des Lebenszyklus von Smartphones, Netzwerktechnik und weiteren IT-Assets spezialisiert und betreut Netzbetreiber, Unternehmen sowie Akteure des Gebrauchtmarkts in ganz Japan.

Weitere Informationen finden Sie auf www.m-trade.jp.

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Brad Treese

Bereichsleiter für Marketing und Geschäftsentwicklung

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