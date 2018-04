« Garage/BMW : Art/Tech Grant » : BMW Group Russia et le Musée d'art contemporain Garage annoncent le premier bénéficiaire de la subvention

Sergey Kasich est le premier bénéficiaire du programme conjoint « Garage/BMW : Art/Tech Grant » de BMW Group Russia et du Musée d'art contemporain Garage qui a été annoncé ce mardi. Ce programme de subvention est destiné à soutenir des projets artistiques individuels et collectifs dans le domaine des arts de la science, des technologies de l'information et de l'ingénierie. Pendant toute une année, Kasich recevra une bourse mensuelle et sera en mesure de mettre en œuvre son projet artistique « Spaces of Silence ». L'artiste sera également en mesure de consulter les concepteurs et ingénieurs de BMW et de visiter le Musée BMW et d'autres lieux pertinents.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/675828/BMW_Group_Art_Grant.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676279/BMW_Garage_Grant.jpg )

Le projet de Sergey Kasich « Spaces of Silence »

Chaque année, l'environnement sonore des villes modernes devient de plus en plus bruyant. Il est prouvé qu'une surabondance de stimuli auditifs peut avoir un effet préjudiciable sur le bien-être des êtres vivants. Kasich propose de préserver le silence à l'aide d'un projet artistique public hybride.

Le projet implique la mesure du niveau de bruit dans une ville, la détection des espaces calmes et bruyants, et la création de structures spéciales dans des lieux spécifiques se composant d'écrans absorbant le bruit avec des surfaces résonnantes en leur sein. Les espaces sont protégés du bruit tout en les laissant aussi ouverts que possible, créant des environnements uniques permettant d'expérimenter le son de manières inattendues.

Partenariat avec le Musée Garage

Avec ce partenariat, le Groupe BMW vise à rendre l'art et la culture plus accessibles et à soutenir l'art contemporain russe.

BMW Group Russia concentre ses efforts principalement sur la section Art et Technologie récemment incluse. La subvention Art/Tech Grant offre aux artistes émergents l'indépendance financière et leur permet de s'engager dans des activités créatives, de se développer professionnellement et de mener des recherches.

