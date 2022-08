"Get Real" con el actor Diego Boneta - got milk? celebra ser real con una campaña nueva

SAN CLEMENTE, Calif., 22 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Junta de Procesadores de Leche de California (CMPB, por sus siglas en inglés), creadora de las marcas icónicas got milk? y toma leche, quiere que todos sean reales. Hoy lanza la campaña "Get Real" para promover los beneficios de ser real en todos los aspectos de la vida, incluyendo tomar leche real. El lanzamiento de la campaña incluye un video musical único con el actor, productor y cantante, Diego Boneta (El Padre de la Novia). Diego hace un recorrido a través de cómo sería un mundo más real cuando elegimos ser nosotros mismos sin sentir que debemos disculparnos. A través de este video musical con tono alegre, que presenta una canción original y exclusiva, la honestidad es la estrella del espectáculo, mostrando que el mundo sería mejor si todos fuéramos un poco más reales.

"Sé lo importante que es separar mis proyectos de lo que realmente soy, además de tener amigos y familiares a mi alrededor que me mantienen real", comentó Diego Boneta. "He encontrado el éxito siendo fiel a mí mismo. Crecí tomando leche real y me encanta que la campaña apoye que seamos reales".

Así como la leche real, las personas en 2022 están eligiendo cada vez más las cosas que se sienten reales para ellos, como respuesta al fenómeno de "cancel culture" originado durante los últimos años. Desde el año 2020, la sociedad entera ha comenzado a rechazar esta idea, recuperando el control sobre las opciones que tenemos sobre la mesa y, cada vez más, la gente está tomando decisiones que se basan en lo que realmente es auténtico para ellos. Lentamente, el mundo se aleja de la presión de proyectar la vida a través de un filtro y se inclina hacia la creciente tendencia de simplemente permanecer fieles a nosotros mismos. Las conversaciones sobre la salud mental, el cuidado de nosotros mismos y la celebración de la individualidad se están volviendo más prominentes, ya que más del 61% de los consumidores de la generación Z de Estados Unidos dicen que prefieren contenido online más real que muestre que todos tienen defectos. got milk? nos recuerda que se siente mejor ser real y nos anima a defender lo que amamos, sin importar qué tan único es, brindando el espacio para compartir con el mundo cómo somos realmente.

"La leche ha sido por miles de años la bebida preferida para aportar energía, vitaminas y nutrientes. Si bien los filtros digitales, las tendencias y las novedades van y vienen, la leche real ha sido constante y confiable", afirmó Steve James, director ejecutivo de la Junta de Procesadores de Leche de California. "Esta campaña se alinea con lo que representa la leche: autenticidad. No hay nada más auténtico que la leche saludable, nutritiva y real. Queremos celebrar y animar a las personas a ser auténticas". "Get Real. got milk?

Acerca de la Junta de Procesadores de Leche de California

Desde 1993, California Milk Processor Board (CMPB) (Junta de Procesadores de Leche de California), creador de las famosas campañas got milk? y toma leche, se ha comprometido a aumentar el consumo de leche en todo California. Una iniciativa reciente, "Bones Love Milk", está dedicada a educar a los jóvenes sobre los beneficios reales de la leche como "bebida energética de la naturaleza" de una manera poco convencional, mostrando cómo la leche es una verdadera fuente de nutrientes, que proporciona huesos fuertes, energía, hidratación y recuperación muscular. CMPB es financiada por todos los procesadores de leche de California y administrada por California Department of Food and Agriculture (Departamento de Alimentos y Agricultura de California). La marca registrada 'got milk?' es una marca federal registrada y marca de servicio. Para más información, visita www.gotmilk.com.

