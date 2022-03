« GO UNREAL » : LES BILLETS SONT EN VENTE POUR LE #ABUDHABIGP 2022, SWEDISH HOUSE MAFIA SERA LA TÊTE D'AFFICHE DU CONCERT D'APRÈS-COURSE DE VENDREDI

Cette année, le week-end de course se déroulera du 17 au 20 novembre au circuit Yas Marina, et la finale de la saison 2022 de F1 suivra quatre jours de divertissement et de course riches en action. Les premiers acheteurs de billets seront récompensés par une réduction allant jusqu'à 30 % sur le prix de certains billets pour ce week-end incontournable de quatre jours sur l'île de Yas.

La course historique de 2021 a été l'un des événements sportifs les plus suivis de l'année, 108 millions de téléspectateurs ayant suivi la finale décisive pour le titre sur le nouveau tracé du circuit Yas Marina. La saison 2022 a démarré à Bahreïn au début du mois, promettant autant de drame et d'action avec de nouvelles règles créant une nouvelle génération de voitures et de nouvelles confrontations sur la piste.

En plus de quatre jours de divertissement riche en adrénaline, les détenteurs de billets peuvent s'attendre à des sensations fortes en direct au circuit Yas Marina, à des aventures amusantes sur l'île de Yas et à des concerts d'après course Yasalam, qui auront lieu une fois de plus à Etihad Park.

Swedish House Mafia, nommée à plusieurs reprises aux Grammy Awards, est la première superstar mondiale à être annoncée, en tête d'affiche du concert Yasalam d'après-course du vendredi soir. Le trio - Steve Angello, Sebastian Ingrosso et Axwell - a insufflé à la musique house des rythmes hip-hop, une attitude rock 'n' roll et une grandeur digne d'un grand écran. Ils sortent leur premier album complet Paradise Again [Republic Records] en avril 2022, ce qui constitue une excellente préparation au spectacle qu'ils donneront en novembre à Abou Dhabi.

L'accès aux concerts est exclusivement réservé aux détenteurs de billets du Grand Prix d'Abou Dhabi. Les personnes qui achètent des billets pour le Grand Prix à l'avance pourront également obtenir des billets Golden Circle pour être aux premières loges à l'Etihad Park.

Afin d'offrir une expérience inégalée sur l'île de Yas pendant les quatre jours du festival, le Grand Prix verra l'introduction d'une expérience multi-Grandstand - un billet combo spécial F1 de trois jours qui donne aux invités la chance de découvrir plusieurs tribunes et des vues différentes et uniques de l'action sur la piste pendant le week-end.

Comme toujours, les fans ont le choix entre plusieurs options de billetterie, l'accès à la colline d'Abou Dhabi et aux tribunes, ainsi que l'accès aux concerts d'après course de Yasalam. Et pour la première fois, les téléspectateurs pourront choisir leur siège dans la tribune à l'aide d'une visionneuse virtuelle et interactive, ce qui leur donnera une idée de ce qu'ils verront de leur siège lorsqu'ils achèteront un billet en ligne.

Les invités qui souhaitent passer à une expérience premium peuvent choisir parmi une gamme de forfaits d'hospitalité, offrant l'opportunité de profiter du principal événement sportif et de divertissement de la région dans le cadre le plus raffiné, avec une nourriture et des boissons de haute qualité et des DJ en direct.

Avec d'autres annonces passionnantes à venir, achetez un billet dès maintenant pour ne pas manquer l'un des plus grands événements de l'année. Pour acheter, veuillez consulter le site www.yasmarinacircuit.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1776675/AbuDhabiGP_2022_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1776676/AbuDhabiGP_2022_2.jpg

SOURCE Abu Dhabi Motorsports Management