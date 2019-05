"Great Wall Hero 2019" encarna ecoturismo com integração de cultura e turismo

O Sr. Yu SONG, diretor-geral do Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Pequim, fez o discurso inaugural e destacou os esforços de marketing do Departamento, no exterior, durante todos esses anos. Ele salientou que esta campanha global de marketing esforça-se para, por seu intermédio, superar as barreiras de comunicação entre a cultura e o turismo, revitalizando o intercâmbio de recursos culturais e turísticos em nome do "ecoturismo", com a ajuda da Exposição de Horticultura de Pequim, Air China e Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

"Great Wall Hero 2019" foi inspirado na vitalidade de Pequim e na tendência do "ecoturismo". A campanha contou com a participação de importantes influenciadores de todo o mundo, entre eles, Caitlin Turner, dos Estados Unidos, Brodie, Dylan Pawson, da Austrália, e Laiza Cristina, do Brasil. Como os Great Wall Hero 2019 oficiais, suas experiências de viagens para explorar as trilhas de Pequim foram transmitidas em tempo real em plataformas de mídia social, entre elas, Facebook, Twitter e Instagram. Atividades como turnê de helicóptero pela Grande Muralha de Badaling, apresentações à intangível cultura de Pequim, turnê de descoberta da Exposição de Horticultura de Pequim, travessia do Eixo Central de Pequim com a ajuda de iSoldiers, no estilo parkour. As atividades do Great Wall Hero 2019 foram todas elevadas com elementos de "eco" e "vitalidade", para definir a virtude da campanha.

Ao final, o Sr. Yu SONG concedeu aos nossos Great Wall Hero oficiais, por seus feitos, os certificados de honra Great Wall Hero. Eles também tiveram a honra de apresentar um sorteio de dois pacotes de uma viagem de quatro dias, #GWHGoesGreen, para todos os fãs que se inscreveram para Great Wall Hero 2019.

A parceria estratégica da Air China, da Exposição de Horticultura de Pequim, do Departamento da Grande Muralha de Badaling de Pequim e do ManXin Qianmen Courtyard Hotel foi um grande apoio à campanha, culminando com a Great Wall Hero se tornando um exemplo de primeira categoria de excelência em turismo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/895751/Mr_Yu_SONG_awarded_certificates.jpg

FONTE Beijing Municipal Culture and Tourism Bureau

SOURCE Beijing Municipal Culture and Tourism Bureau