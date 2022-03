„Grüner Vorstoß": Angel Yeast verstärkt Klimaschutz-Maßnahmen zur Förderung einer weltweiten nachhaltigen Entwicklung

„Als weltweit führender Innovator für Hefe, der sich dem Ziel verschrieben hat, seinen Kunden weltweit gesunde und nahrhafte Produkte auf Hefebasis anzubieten, beteiligt sich Angel Yeast an der globalen Verantwortung für nachhaltige Entwicklung. Deshalb treiben wir unser Versprechen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen kontinuierlich voran. Die Anerkennung durch das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie ist ein weiterer wichtiger Schritt für Angel Yeast in unserem Bestreben, China und der Welt zu helfen, das Netto-Null-Ziel zu erreichen", so Xiao Minghua, Geschäftsführer von Angel Yeast.

Um sich in eine „grüne Fabrik" zu verwandeln, hat Angel Yeast die Investitionen erhöht, um seine Produktionsanlagen mit zahlreichen Lösungen zur CO2-Reduzierung auszustatten – unter anderem mit der Einführung energiesparender Geräte und der Abwärme- und Druckrückgewinnung – zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Unterstützung des neuen Bedarfs an umweltfreundlicher Energieerzeugung. Das Unternehmen hat den Einsatz von Solarstrom ausgeweitet und gleichzeitig die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert. Die verbesserte Dampfreduktionstechnologie ermöglicht es den Angel Yeast-Fabriken, die während der Produktion erzeugte Abwärme zurückzugewinnen, die Energieeffizienz zu steigern und den Dampfverbrauch zu reduzieren. Inzwischen ist Angel Yeast auch in der Lage, ein kaskadiertes System für die Energienutzung einzusetzen, nachdem seine Fabriken mit der neuesten Wasserrecycling-Technologie ausgestattet wurden.

2021 hat Angel Yeast ein Projekt zur Installation von Magnetschwebeventilatoren für zwei Produktionsstätten in Suixian und Binzhou ins Leben gerufen. Mittlerweile sind alle Fabriken von Angel Yeast mit Magnetschwebeventilatoren ausgestattet. Im selben Jahr installierte Angel Yeast magnetische Suspensionskälteanlagen für seine Hefeproduktionslinie in Chongzuo und modernisierte die Kesselautomatisierung für sein in Ägypten ansässiges Unternehmen. In diesem Jahr führte Angel Yeast außerdem achtundzwanzig technologische Neuerungen in seinen Werken in allen Regionen durch, was zu einer Reduzierung der CO 2 -Emissionen um 19.700 Tonnen geführt und den Stromverbrauch pro Tonne Hefe um 1,4 %, den Dampf um 2,5 % und den Wasserverbrauch um 3,1 % gesenkt hat.

Angel Yeast hat mit einem groß angelegten Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung begonnen und fossile Brennstoffe durch saubere Energiequellen ersetzt. Die Abwasserbehandlungsanlagen des Unternehmens nutzen die anaerobe Fermentationstechnologie zur Aufbereitung von organischem Abwasser zur Erzeugung von Biogas, das in Biogaskesseln zur Dampferzeugung wiederverwendet wird und den aus Kohle erzeugten und ausgelagerten Dampf ersetzt. Angel Yeast fördert außerdem die Verwendung von Biomasse in Kesseln, um den Einsatz fossiler Brennstoffe weiter zu reduzieren. 2021 konnte das Unternehmen dank dieser Maßnahmen 16,89 Millionen Kubikmeter Biogas recyceln. Das entspricht einem Rückgang von 21,7 % gegenüber dem Vorjahr, wodurch 27.000 Tonnen CO 2 und 88.000 Tonnen aus Kohle produzierter und ausgelagerter Dampf eingespart wurden.

Mit der Technologie zur Wiederverwendung von Hefeabwässern recycelt Angel Yeast die organischen Stoffe der Hefefermentation im Abwasser, um Düngemittel für Nutzpflanzen herzustellen, und ebnet so den Weg für den Aufbau einer kreisförmigen Lieferkette. Allein 2021 produzierte das Unternehmen auf diese Weise 277.000 Tonnen an organischem Hefedünger.

Das 1986 gegründete Unternehmen Angel Yeast Co., Ltd ist auf die Herstellung von Hefe und Hefederivaten spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Backhefe und Backzutaten, chinesische Dim Sum und Gewürze, Bohnenkraut-Extrakt, menschliche Gesundheit, Tiernahrung, Pflanzenernährung, Spirituosen und Biokraftstoffe, mikrobielle Ernährung und Enzyme.

