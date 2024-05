Angel Yeast beteiligt sich am Internationalen Tag der Arbeit in Ägypten und fördert das lokale Engagement

SHANGHAI, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende Hefehersteller Angel Yeast (SH600298) nahm kürzlich an den nationalen Feierlichkeiten zum Internationalen Tag der Arbeit 2024 in Ägypten teil. Bei diesem bedeutenden Ereignis war auch der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi anwesend, der die Arbeiter, Angestellten und Investoren der Industrie einlud, die für ihren positiven Beitrag zur ägyptischen Wirtschaft anerkannt wurden.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, zu der großen Feier eingeladen zu sein, und schätzen die Anerkennung und Unterstützung von Angel Yeast sehr. Angel Yeast hat sich schon immer für die Kultivierung und Entwicklung des ägyptischen Marktes eingesetzt und bietet nicht nur qualitativ hochwertige Hefeprodukte an, um die Marktnachfrage zu befriedigen, sondern fördert auch technologische Innovationen und den Wandel der Industrie. Dabei legt Angel Yeast Egypt großen Wert auf die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort, die Verbesserung des Qualifikationsniveaus und des Einkommens der Arbeitnehmer vor Ort und die aktive Beteiligung an sozialen Initiativen, um einen Beitrag zu den lokalen Gemeinschaften zu leisten", sagte Liu Jun, General Manager von Angel Yeast Egypt.

Förderung von Investitionen zur Expansion auf dem ägyptischen Markt

Seit 2010 hat Angel Yeast seine Investitionen in Ägypten schrittweise erhöht und seine Aktivitäten vor Ort ausgebaut. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 900 einheimische Mitarbeiter, darunter 56 ägyptische Aufsichtspersonen und 14 Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, die die Bezirke betreuen, und hat einen hohen Grad an Lokalisierung in Bezug auf das tägliche Management erreicht.

Angel Yeast ist bestrebt, mehr Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die lokale Regierung zu unterstützen. Das Unternehmen plant, mehr als 1.000 lokale Mitarbeiter zu beschäftigen, wenn das Projekt zur Erweiterung der Hefeproduktion um 20.000 Tonnen pro Jahr in Betrieb genommen wird.

Förderung einer grünen Kreislaufwirtschaft und Umweltmanagement

Angel Yeast Egypt baut aktiv Modelle der Kreislaufwirtschaft auf und fördert die lokale landwirtschaftliche Entwicklung. Es nutzt die in Ägypten reichlich vorhandene Melasse, um die nachhaltige Produktion zu verbessern, indem es Melasse-Nebenprodukte in wertvolle Ressourcen umwandelt. Das bei der Hefeherstellung anfallende Abwasser wird zu organischem Dünger aufbereitet, der dann zur Unterstützung des lokalen Agrarsektors verkauft wird.

Der Schutz der Umwelt hat höchste Priorität und ist eine Schlüsselstrategie im Fahrplan von Angel Yeast für eine nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen strebt eine integrierte und koordinierte Entwicklung mit den Gemeinschaften an und nimmt seine soziale Verantwortung aktiv wahr.

„Angel Yeast will die nachhaltige Entwicklung fördern und mehr Menschen dazu bewegen, Maßnahmen zu ergreifen und eine grünere Zukunft für alle zu schaffen", sagte Liu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2408815/thumbnail_image0.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg