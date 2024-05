Angel Yeast participe à la Journée internationale des travailleurs en Égypte, renforçant ainsi son engagement local

SHANGHAI, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), le premier fabricant mondial de levure, a récemment participé à la célébration nationale égyptienne de la Journée internationale des travailleurs 2024. Cet événement important a été marqué par la présence du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, qui a lancé des invitations aux travailleurs de l'industrie, aux employés et aux investisseurs reconnus pour leurs contributions positives à l'économie égyptienne.

« Nous sommes très honorés d'être invités à cette grande célébration et nous apprécions sincèrement la reconnaissance et le soutien d'Angel Yeast. Angel Yeast s'est toujours engagée à se développer sur le marché égyptien, non seulement en fournissant des produits de levure de haute qualité pour répondre à la demande du marché, mais également en promouvant l'innovation technologique et la transformation de l'industrie. Dans le même temps, Angel Yeast Egypt attache également une grande importance à la création d'emplois locaux, à l'amélioration du niveau de compétences et de revenus des travailleurs locaux, et à la participation active à des initiatives d'aide sociale pour apporter sa contribution aux communautés locales », a déclaré Liu Jun, directeur général d'Angel Yeast Egypt.

Accroître les investissements pour se développer sur le marché égyptien

Depuis 2010, Angel Yeast a progressivement augmenté ses investissements en Égypte et a étendu ses activités locales. La société emploie actuellement plus de 900 travailleurs locaux, dont 56 superviseurs égyptiens et 14 employés clés qui supervisent les districts, et a elle atteint un haut niveau de localisation en termes d'opérations de gestion quotidiennes.

Angel Yeast cherche à créer plus d'offres d'emploi et à soutenir le gouvernement local, et elle prévoit d'employer plus de 1 000 employés locaux lorsque son projet d'expansion de la production de levure à 20 000 tonnes par an sera mis en œuvre.

Promouvoir l'économie circulaire verte et la gouvernance environnementale

Angel Yeast Egypt travaille activement à la création de modèles d'économie circulaire et à la promotion du développement agricole local. Elle utilise la mélasse abondante en Égypte pour améliorer la production durable, en convertissant les sous-produits de la mélasse en ressources précieuses, tandis que les eaux usées générées pendant le processus de fabrication de la levure sont traitées pour devenir des engrais organiques, qui sont ensuite vendus pour soutenir le secteur agricole local.

La préservation de l'environnement est une priorité absolue et une stratégie clé de la feuille de route de développement durable d'Angel Yeast. L'entreprise a pour objectif de réaliser un développement intégré et coordonné avec les communautés et d'assumer activement ses responsabilités sociales d'entreprise.

« Angel Yeast vise à promouvoir le développement durable et à inciter plus de gens à prendre des mesures et à construire un avenir plus vert pour tous, a déclaré M. Liu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2408815/thumbnail_image0.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg