« Hambourg, centre de la nouvelle route de la soie en Europe » : Sommet chinois de la Chambre de Commerce de Hambourg avec le vice-Premier ministre Liu, le Commissaire européen chargé de la concurrence Vestager et le ministre des Transports allemand Scheuer

HAMBOURG, Allemagne, November 27, 2018 /PRNewswire/ --

Le directeur de la Chambre de Commerce de Hambourg Tobias Bergmann a réaffirmé à 450 invités la grande importance que revêt Hambourg dans le cadre de la nouvelle route de la soie lors du déjeuner de clôture du Sommet chinois, organisé dans le salon de la Chambre de Commerce. « Hambourg jouera un rôle clé en tant que destination finale et centre des routes de la soie terrestres et maritimes en Europe », a déclaré M. Bergmann.

Dans son allocution de bienvenue, le maire de Hambourg Peter Tschentscher a souligné le fait que Hambourg possédait des conditions uniques en Europe avec ses connexions ferroviaires et le centre allemand d'expertise en logistique maritime moderne. « Jusqu'à 30 trains par semaine font déjà le trajet entre la ville de Hambourg et 27 villes chinoises », a commenté M. Tschentscher.

Un investissement réciproque était la voie vers une coopération plus étroite le long de la nouvelle route de la soie, et était l'objectif de cette initiative, a-t-il ajouté. Dans son discours d'ouverture, le directeur exécutif du groupe d'investissement First Eastern de Hongkong, Victor L.L. Chu, avait auparavant mis en avant la valeur historique, culturelle et économique. « Nous ne devons pas oublier qu'en permettant une plus grande mobilité et une plus grande connectivité entre diverses régions à travers le développement d'infrastructures, les échanges culturels, l'investissement et le commerce suivront naturellement », a commenté M. Chu. Le co-président de la conférence Robert Lorenz-Meyer pense que Hambourg est sur la bonne voie : « Hambourg est un exemple positif de la manière dont les entreprises européennes et chinoises collaborent avec succès afin de stimuler l'innovation et une croissance durable ». « La présence du vice-Premier ministre a souligné l'importance que le gouvernement chinois attache à la conférence de la Chambre de commerce », a ajouté M. Lorenz-Meyer. Et la participation du Commissaire européen chargé de la concurrence Margrethe Vestager a montré que l'Europe tendait la main à la Chine pour une intégration à un ordre international réglementé, a-t-il poursuivi. M. Lorenz-Meyer a par ailleurs cordialement remercié le ministre des Transports, M. Scheuer : « Sa participation à cette conférence montre que les relations commerciales sino-germaniques sont d'une grande importance pour les deux nations », a-t-il observé.

Vous trouverez des rapports actualisés, des informations de base et des images sur le « Sommet de Hambourg 2018 : quand la Chine et l'Europe se rencontrent », à l'adresse suivante : http://www.hamburg-summit.com.

Contact :

Dr Michaela Ölschläger

Bureau de presse de la Chambre de Commerce de Hambourg

Tél. : +40-36138-202, Fax : +40-36138-460

E-mail : michaela.oelschlaeger@hk24.de

http://www.hk24.de

SOURCE Hamburg Chamber of Commerce