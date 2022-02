"Het mooiste van iets creëren is om het daarna te beleven". De nieuwe en inspirerende visie van Neolith

Het nieuwe imago belichaamt waarden als passie, innovatie, een vermogen om aan commerciële partnerschappen te bouwen, een unieke stijl en inspiratie. Een onverschrokken, geëngageerd, creatief merk met karakter, dat aansluit bij de aspiraties en dromen van mensen. Een loyaal merk dat benaderbaar, duurzaam, betrouwbaar, veelzijdig en origineel is, een merk dat nieuwe trends zet en opspoort dat mondiale leider wil zijn in het creëren van unieke ruimtes . Deze allesomvattende evolutie van de waarden en kenmerken van het bedrijf komt tot uiting in zowel het merk als de organisatie, maar ook in zijn positionering op de markt en in zijn relaties met distributeurs, professionals en eindgebruikers.

"Bij Neolith is ons doel overduidelijk, namelijk het plaatsen van de consument in het middelpunt van ons universum. Alles wat we denken, doen of uitspreken is op hen gericht. Hen willen we helpen unieke ruimtes te creëren en vooral om te genieten van buitengewone ervaringen met Neolith", aldus José Luis Ramón, CEO van de Neolith Group.

Oppervlakken om te beleven: touch.feel.live

Inspiratie krijgt in deze nieuwe benadering een bijzonder belang als waarde, omdat het het kanaal is dat de mensen met het merk verbindt; het prikkelt hun fantasie en inspireert tot unieke, functionele, duurzame oplossingen voor binnen- en buitenruimten, die kunnen zorgen voor ongewone merkervaringen, ook omdat Neolith ervan overtuigd is dat "het mooiste van iets creëren is om het daarna te beleven". Dit nieuwe standpunt impliceert ook dat de wereld een betere plek zou zijn als alles wat we doen, uitvinden of creëren daadwerkelijk beleefd kan worden.

Over Neolith

Het in 2009 opgerichte Neolith is 's werelds toonaangevende merk voor natuursteen.

Een revolutionair en innovatief architectonisch oppervlaktemateriaal met superieure technische eigenschappen, vervaardigd van 100% natuurlijke grondstoffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1739089/Neolith_Himalaya_Crystal_Terra_Cocinas.jpg

SOURCE Neolith