¡HOLA! USA presenta su primera edición LatiNEXT con las estrellas Isabela Moner, Denise Bidot, Juanpa Zurita, Marielena Dávila y Franco Noriega en la portada

Los premios "Best In Beauty" ("Lo Mejor en Belleza")- Más de 200 productos ganadores probados y comprobados —imaginamos a nuestros lectores como expertos e innovadores en todo lo relacionado con la belleza— reconociendo que tenemos diferentes tonos de piel y texturas de cabello y que no somos el tipo de audiencia a la que una misma talla le funcione. En el espíritu de celebrar la inclusión de la belleza, hemos seleccionado una variedad de productos que atiende a todas las mujeres y habla de las tendencias modernas.

Una entrevista exclusiva con la dominicana Paola Santana , una de las latinas más influyentes de Silicon Valley, fundadora de la primera compañía en el mundo en crear y usar drones comerciales para el transporte.

, una de las latinas más influyentes de Silicon Valley, fundadora de la primera compañía en el mundo en crear y usar drones comerciales para el transporte. Sofía Carson habla sobre en qué punto está su vida profesional y personal.

habla sobre en qué punto está su vida profesional y personal. Andrés Felipe Mosquera y Elayne Mosquera , modelos colombianos con el mismo apellido pero sin relación, muestran tendencias de otoño mientras hablan con franqueza sobre la diversidad en el mundo de la moda.

y , modelos colombianos con el mismo apellido pero sin relación, muestran tendencias de otoño mientras hablan con franqueza sobre la diversidad en el mundo de la moda. El carismático actor mexicano Omar Chaparro , quien se embarcó en la aventura de su vida —conquistar Hollywood— y su camino para lograrlo.

, quien se embarcó en la aventura de su vida —conquistar Hollywood— y su camino para lograrlo. En H! Living le damos un vistazo al renacimiento de Puerto Rico

le damos un vistazo al renacimiento de Acceso total dentro de L'Attitude: los fundadores, Solomon 'Sol' Trujillo y Gary Acosta , hablan sobre el innovador evento diseñado para capacitar y empoderar a los latinos a reclamar sus contribuciones a la creciente economía de los EE. UU.

Isabela Moner en ser una Latina orgullosa: "Tengo que agradecerle a mi madre porque ella fue quien me hizo valorar mis raíces y de dónde vengo. Crecí en Ohio, y en la escuela se burlaban de mi acento. Yo quería dejar de hablar español, así que mi madre me mandó a Perú para ir a la escuela durante un semestre, y ahí aprendí a valorar mis raíces". [En términos de musica]: "Admiro mucho a Rosalía. He estado grabando ya más o menos por un periodo de un año; llevo una mezcla del Latin Pop que tanto me gusta y le he agregado instrumentos peruanos a los melodías".

Juanpa Zurita - sobre sus 22 millones de followers en redes sociales: "Obtuve una voz por accidente. Poco a poco comencé a ser una voz. Hubo un momento en que me pregunté qué pasaría si usara todo esto para algo más grande. Más grande que él entretener a las personas... buscando ayudar a cambiar literalmente la vida de alguien. Para mí, las redes sociales también son una especie de autobiografía personal. Casi tengo dos caras diferentes: soy serio o gracioso".

Denise Bidot - sobre cómo ha cambiado la industria de la moda: "Cuando comencé, la moda para mujeres con curvas era muy fea. Luego se dieron cuenta [y dijeron]: "Oh, espera, no es que las chicas plus no estén comprando moda hasta que bajen de peso; no todas están a dieta. Son mujeres cómo- das consigo mismas y fuertes, que solo quieren vestirse como las demás." ¡Cuando la moda se puso al día, estaba tan emocionada que creo que me fui de compras todos los meses! [Risas]".

Mariaelena Dávila sobre ser real con sus seguidores: "La gente responde cuando eres real. Cuando hablo sobre lo que está sucediendo en Venezuela, o sobre el hecho de que tengo la enfer- medad de Hashimoto, es cuando la gente responde, porque te humaniza. Al crecer con padres famosos, aprendí a ver detrás de la fachada y no creo en el bombo publicitario. Quiero que la gente vea que soy un ser humano".

Franco Noriega sobre como sus raíces latinas influenciaron su carrera: "Realmente creo que los sabores y especias [de tu país] no son solo para la comida, sino que también deberían formar parte integral de tus comunicaciones y tu personalidad. Franco Noriega además aconseja a la próxima generación LatiNext: "Sé tú mismo y trabaja solo con personas que realmente crean en ti".

