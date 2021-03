"Horizontalmente ao lado, verticalmente até o fim": estabelecendo um grande padrão de redução da pobreza por meio da ciência e tecnologia

Em 20 de abril de 2020, o Presidente Xi Jinping foi para Zhashui, Shaanxi, para inspecionar o trabalho de redução da pobreza e elogiou que o pequeno fungo tenha formado uma grande indústria.

"O elogio do Presidente afirma o papel tangível das indústrias de ciência e tecnologia no combate à pobreza, incluindo os fungos." Li Yu, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e professor da Universidade Agrícola de Jilin, afirmou com entusiasmo.

"90% montanhas, 5% água e 5% campos" é um verdadeiro retrato de Zhashui, um condado voltado para a redução da pobreza pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MOST). Com o auxílio da tecnologia, o pequeno fungo gradualmente formou uma grande indústria. Delicioso, grande, grosso... O fungo negro e o fungo de jade escolhidos pela equipe de Li Yu desempenharam um papel fundamental no combate à pobreza de Zhashui e na prosperidade de seu povo.

A redução da pobreza por meio da ciência e tecnologia é uma parte importante da estratégia nacional de desenvolvimento e redução da pobreza. A ação de redução da pobreza da ciência e tecnologia é uma das dez principais ações de redução da pobreza determinadas pelo Grupo de Redução da Pobreza e Desenvolvimento do Conselho Estadual em 2016.

Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (NCCPC), o MOST compreendeu firmemente a estratégia de redução da pobreza: o direcionamento ao combate à pobreza, a vontade de lutar contra a pobreza deve ser colocada à frente do alívio da pobreza, e o conhecimento e as habilidades necessárias devem ser fornecidos ao mesmo tempo. Foi profundamente implementado o projeto de redução da pobreza de tecnologia científica de "cem plataformas, mil pares de assistência, dez mil comissários", mecanismos inovados de coordenação interministerial, cooperação de redução da pobreza através de ciência e tecnologia oriental e ocidental, e "conexão de quatro níveis", estabelecendo um grande padrão no combate à pobreza através de ciência e tecnologia: "horizontalmente ao lado, verticalmente até o fim".

O trabalho de redução da pobreza através da ciência e tecnologia fez realizações significativas. Os departamentos de tecnologia científica de todos os níveis na China estabeleceram 1.290 plataformas de inovação e empreendedorismo em áreas afetadas pela pobreza, estabeleceram 77.000 pares de assistência em ciência e tecnologia, selecionaram 289.800 comissários de tecnologia científica, investiram mais de 20 bilhões de RMB, implementaram 37.600 projetos e promoveram a aplicação de mais de 50.000 novas variedades avançadas e práticas de tecnologia.

Considerar o desenvolvimento de setores com características rurais como a principal frente

Li Yu é o único acadêmico na área de pesquisa de fungos comestíveis e medicinais na China. Changchun e Zhashui têm 2102 quilômetros de distância. Por que o fungo da equipe de Li Yu tem uma boa colheita em Zhashui?

Há uma história emocionante sobre o combate à pobreza através da ciência e tecnologia. Em 2017, liderada pelo MOST, a equipe de Li Yu foi à Zhashui e começou seu trabalho de redução da pobreza através da ciência e tecnologia.

"A ciência e a tecnologia alcançaram resultados significativos na redução da pobreza em Zhashui e em outros lugares. O segredo está no desenvolvimento de setores com características rurais como a frente principal." Afirma a pessoa responsável pelo MOST.

Em Zhashui, o MOST implementou 28 projetos especiais para o desenvolvimento local de ciência e tecnologia, investiu 70,5 milhões de RMB, introduziu mais de 380 talentos científicos e tecnológicos e organizou treinamento para mais de 3.000 funcionários de redução da pobreza por tempo de uma pessoa e pessoas afetadas pela pobreza.

Em julho de 2016, durante uma inspeção em Ningxia, o Presidente Xi Jinping destacou que desenvolver indústrias é a forma fundamental para alcançar o alívio da pobreza. É necessário adaptar medidas às condições locais e cultivar as indústrias como a saída fundamental para a redução da pobreza.

Desde o 18º NCCPC, os departamentos de ciência e tecnologia de todos os níveis na China implementaram 37.600 projetos de ciência e tecnologia em todos os níveis em áreas atingidas pela pobreza, incluindo os principais programas nacionais de P&D e projetos especiais para o desenvolvimento de ciência e tecnologia local com orientação central, o rápido desenvolvimento das indústrias de redução da pobreza.

Mais de 66 milhões de RMB foram investidos nos principais programas nacionais de P&D de "safras comerciais importantes de alta qualidade e alto rendimento e melhoria da qualidade e eficiência da inovação de ciências e tecnologias pelas indústrias", "inovação de ciências e tecnologia de celeiro azul", "P&D de tecnologia-chave para segurança alimentar" e outros projetos especiais importantes para tornar maiores e mais fortes as indústrias de aquicultura, fungos e cogumelos comestíveis raros.

A popularização e aplicação de tecnologias para a criação de novas variedades de Coptis chinensis, cultivo de alta eficiência, utilização abrangente de subprodutos e outras tecnologias permitiu que o valor de produção abrangente da indústria de Coptis chinensis em Shizhu, Chongqing, chegasse a 360 milhões de RMB, e a renda média dos produtores é de 46.000 RMB.

O condado de Luopu, em Xinjiang, integrou fundos de redução da pobreza de mais de 60 milhões de RMB para construir a maior base de criação de pombos na área de Hotan, recebendo 193 pessoas pobres para trabalhar e tirando 7.900 famílias pobres da pobreza com aumento de renda de mais de 1.000 RMB per capita.

Os departamentos de ciência e tecnologia de todos os níveis na China promoveram a aplicação de mais de 50.000 tecnologias práticas avançadas e novas variedades, como "tecnologia integrada de cultivo de pesca de arroz" e "tecnologia de esmagamento", que injetou forte impulso na alta do desenvolvimento de qualidade de indústrias em áreas pobres.

Os comissários de ciências e tecnologia se tornam uma nova força na luta contra a pobreza

Em 2015, Zhu Youyong, um comissário de ciência e tecnologia de 60 anos e acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, foi para sua cidade natal no Condado de Lancang, a área mais pobre de Yunnan. Ele se propôs um novo objetivo: usar a ciência e a tecnologia para erradicar a pobreza.

Ele foi colocado na vila de Haozhiba, Lancang, para o combate à pobreza, e é um comissário de ciência e tecnologia que montou uma estação de trabalho acadêmica na unidade gramínea na China.

Zhu Youyong, apelidado de "agricultor acadêmico" pela população local, promoveu a transformação das conquistas científicas e tecnológicas com base na situação real das áreas rurais e estabeleceu a classe de treinamento para redução da pobreza em ciência e tecnologia acadêmica.

Atualmente, o plantio orgânico de Panax notoginseng sob a floresta foi promovido nas áreas montanhosas pobres de Lancang por mais de 1.000 mu (cerca de 1.700 acres), e batatas no final de safra foram promovidas na província de Yunnan por mais de 5 milhões de mu (cerca de 0,83 milhões de acres).

"O alívio da pobreza por meio da ciência e tecnologia nos permitiu transformar 'campos ociosos de inverno' em 'campos produtivos' e desenvolver uma indústria de batata de inverno em Lancang." Zhu Youyong disse.

Em 20 de outubro de 2019, o Presidente Xi Jinping emitiu instruções importantes sobre o 20º aniversário da implementação do sistema do comissário de ciência e tecnologia.

Xi disse que, desde a implementação do sistema, nos últimos 20 anos, mais e mais especialistas foram enviados ao campo para servir a agricultura, áreas rurais e agricultores com ciência e tecnologia. Eles ajudaram a divulgar as políticas do Partido para a agricultura, áreas rurais e agricultores, popularizar a ciência e tecnologia agrícolas, liderar a inovação científica e o empreendedorismo em áreas rurais e tirar vilas da pobreza. "Eles permitiram que os agricultores adquirissem um senso mais forte de realização e felicidade", disse ele.

Desde o 18º NCCPC, especialistas selecionados pelos departamentos de ciência e tecnologia de todos os níveis na China foram despachados para a linha de frente do alívio da pobreza, basicamente alcançando cobertura total de serviços de ciência e tecnologia e promoção do empreendedorismo em quase 100.000 vilarejos atingidos pela pobreza registrados em todo o país. Eles deram um grande exemplo aos agricultores e os tiraram da pobreza. Durante o processo, alguns exemplos avançados surgiram, como Li Yu, Zhao Yafu, Yao Jianmin, Lyu Xiulan e Zhu Youyong.

Desde 2014, o governo central investiu um total de 2,14 bilhões de RMB para implementar o Programa de Apoio ao Talento "Três Distritos" para talentos científicos e tecnológicos especiais. Mais de 120.000 talentos científicos e tecnológicos foram selecionados para 1.118 condados de "Três Distritos" nas províncias centrais e ocidentais. Além disso, mais de 20.000 talentos locais qualificados em tecnologia, operação e gestão foram treinados, e a maioria deles são trabalhadores migrantes e recém-formados que trabalham como funcionários de vilas. Todas essas medidas foram tomadas para criar uma equipe de trabalho rotulada como perseverante e profissional para as áreas afetadas pela pobreza.

Iremos desenvolver um campo de demonstração para redução da pobreza direcionada para a inovação

Em janeiro de 2016, o Presidente Xi Jinping inspecionou o trabalho de redução da pobreza em Jinggangshan e apontou que "Jinggangshan deve dar o exemplo e liderar o caminho na redução da pobreza".

O MOST sempre segue o caminho do desenvolvimento impulsionado pela inovação e transforma condados de redução da pobreza direcionados em campos de demonstração de redução da pobreza de precisão, impulsionados pela inovação. Ele selecionou e enviou um grupo de funcionários com fortes habilidades empresariais e especialistas em ciência e tecnologia e implementou projetos científicos e tecnológicos com grandes resultados. Além disso, várias plataformas inovadoras e empreendedoras foram estabelecidas e um grupo de indústrias distintas e sustentáveis de redução da pobreza foram desenvolvidas.

As estatísticas mostram que o MOST investiu mais de 1,1 bilhão de RMB e introduziu fundos de assistência em 5 condados para redução da pobreza desde 2016. O MOST também implementou mais de 250 projetos, incluindo o plano-chave nacional de pesquisa e desenvolvimento, o projeto especial do desenvolvimento de ciência e tecnologia local com orientação central e o projeto especial de "Ciência e Tecnologia Impulsiona a Economia 2020" com um total de 219 milhões de RMB investidos. Cerca de 845 milhões de RMB foram introduzidos para assistência, quase 200 novas variedades foram selecionadas e mais de 100 tecnologias industriais importantes foram desenvolvidas, o que melhorou efetivamente o nível tecnológico de desenvolvimento industrial em condados de redução da pobreza.

Nos cinco condados de redução da pobreza visados, o MOST criou mais de 30 plataformas para inovação e empreendedorismo, incluindo ciência agrícola nacional e estadual e parques tecnológicos, espaço de serviço para inovadores, subcentros para inovação colaborativa, bases de demonstração de ciência e tecnologia, parques de demonstração industriais e centros de coordenação de recursos científicos e tecnológicos, para facilitar a integração profunda da inovação científica e tecnológica com as indústrias e para melhorar a qualidade e a eficiência das indústrias líderes na redução da pobreza.

Em 2018, o MOST selecionou 65 funcionários de redução da pobreza das 30 sessões do Grupo de Alívio da Pobreza de Ciência e Tecnologia para Jinggangshan, um condado de redução da pobreza, apoiou um total de 338 projetos em 35 aldeias principais afetadas pela pobreza, com um investimento total de 345 milhões de RMB.

Todos os cinco condados de redução da pobreza do MOST se livraram da pobreza antes do previsto. Entre eles, Jinggangshan assumiu a liderança e concretizou as palavras do presidente Xi sobre "Jinggangshan deve dar um bom exemplo na luta contra a pobreza".

Medidas específicas devem ser tomadas para garantir que a assistência chegue às vilas e famílias atingidas pela pobreza.

A premissa da revitalização rural é a prosperidade industrial.

Quanto menos desenvolvidas as regiões, mais estratégias de desenvolvimento voltadas para a inovação precisam ser implementadas.

Todo o Partido e toda a sociedade devem continuar a trabalhar juntos para formar uma forte sinergia na redução da pobreza e no desenvolvimento.

As declarações acima são retumbantes.

Conseguir o alívio da pobreza por meio da ciência e da tecnologia está na precisão do trabalho, com foco na indústria, enraizando-se na inovação, dependendo do esforço conjunto das pessoas e da persistência.

Desde o 18º NCCPC, os departamentos de ciência e tecnologia de todos os níveis na China têm explorado um caminho de redução da pobreza voltado para a inovação, aproveitando as vantagens da ciência e tecnologia e recursos humanos.

A erradicação da pobreza não é o fim, mas um novo começo de uma nova vida e um novo esforço. Nesta terra de esperança, a ciência e a tecnologia criarão mais oportunidades, consolidarão e expandirão as conquistas da China contra a pobreza, promoverão a revitalização rural em todos os aspectos e farão novas e maiores contribuições para alcançar novas vitórias na construção da China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos.

FONTE Science and Technology Daily

