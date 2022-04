'Horrorscope' aangepast als stripverhaal en wereldwijd uitgebracht

Als het lijkt dat haar krachten 'de baas' beginnen te beheersen, laat de onderbaas haar vermoorden, wat een fysieke manifestatie van alle sterrenbeelden veroorzaakt, die vervolgens wraak nemen voor haar moord.

De roman en het stripverhaal zijn te vinden op amazon.com. In een vervolg raken de westerse en Chinese sterrenbeelden in een complete oorlog met elkaar verzeild.

"Er is gewoon niets als 'Horrorscope', aldus Jesse Stenger, die de auteurs onder contract heeft. "Als je de voortdurende remakes van films bekijkt, dan is dit een verfrissende en opmerkelijke verhaallijn."

Kirkus Reviews gaf het stripverhaal een lovende recensie, wat zeldzaam is voor een onafhankelijke groep schrijvers.

In de Kirkus Review noemden ze 'Horrorscope' een onderscheidend horrorverhaal met donkere personages en prachtig artwork."

Net als bij veel andere streaming-producties die gebaseerd zijn op strips, denkt Stenger dat de volgende stap voor de hand ligt.

'Horrorscope' zal zeker eindigen als een televisieserie op een van de streaming-kanalen, en hoewel de stilte oorverdovend was toen de roman zelf uitkwam, veranderde alles op het moment dat het een stripverhaal werd, en we kijken ernaar uit om te zien uitkomen waar we weten dat het zal eindigen," aldus Stenger.

Het boek is ook beschikbaar als audioboek op de online audio retailer Audible, een Amazon-bedrijf.

"Het is interessant om te zien dat Narada Michael Walden, die de bestverkopende soundtrack aller tijden heeft geproduceerd, namelijk Whitney Houston's 'The Bodyguard', al een themanummer voor 'Horrorscope' heeft geschreven, en we zijn nog niet eens begonnen met produceren. Hij heeft ons alleen bezig gezien."

"Het is niet een kwestie van of, maar van wanneer 'Horrorscope' met echte acteurs wordt verfilmd. Het is een ongelooflijk verhaal, en er is niets om het mee te vergelijken, wat tegenwoordig zeldzaam is. Alles is een herhaling van iets anders. Maar dit niet", aldus Stenger.

Recensie van 'Horrorscope' bij Kirkus: https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/--73/horrorscope-the-graphic-novel/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798262/HORRORSCOPE__Front_Cover_1.jpg

SOURCE ESW Management