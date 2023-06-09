Компания Huawei победила в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights™

Компания Huawei получила награду в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights™ 2023 года за свое первичное хранилище OceanStor Dorado All-Flash Storage

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 9 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Получив 100% рекомендаций пользователей и полный балл 5,0 на основе 214 отзывов, компания Huawei одержала победу в номинации «Выбор клиентов» в рейтинге Gartner Peer Insights™ 2023 года за свое первичное хранилище OceanStor Dorado All-Flash Storage.

В рамках процесса оценки хранилище Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage оценивалось сотнями клиентов по всему миру в различных регионах, представляющих широкий спектр отраслей экономики, включая телекоммуникации, производство, услуги и пр.

Huawei was recognized as a 2023 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for primary storage for its OceanStor Dorado All-Flash Storage

Клиент из производственной отрасли оставил следующий комментарий: «В начале 2022 года мы приобрели Huawei OceanStor Dorado 8000 в качестве хранилища файловой системы. С его помощью мы смогли сократить среднее время на одну операцию до 5 минут по сравнению с 20 минутами ранее. В то же время хранилище может выдержать отказ максимум четырех контроллеров, что значительно снижает риск сбоя и прерывания работы симулятора и обеспечивает своевременный и эффективный выпуск продукции». [1]

Клиент из банковской отрасли также высоко отозвался о первичном хранилище Huawei: «Устройство превосходно. Многие функции являются инновационными в сфере хранения данных. Его консоль управления является интеллектуальной и простой в использовании. Мы значительно повысили нашу эффективность». [2]

Другой клиент, технический директор по информационным технологиям в сфере здравоохранения, отметил следующее: «… Cкорость реагирования медицинской информационной системы (HIS) значительно повысилась. Особенно в пиковый период диагностики и лечения, все отделы, такие как диагностика и лечение, расчеты и сбор лекарственных препаратов, сообщили о том, что наша деятельность значительно улучшилась и не было никаких помех, что существенно улучшило наш медицинский опыт». [3]

Хранилище Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage в настоящее время используется более чем в 150 странах и регионах, включая Латинскую Америку, Европу, Африку, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, где компания предоставляет надежные услуги для таких отраслей, как финансы, телекоммуникации, государственные и коммунальные службы.

«Мы благодарны международному сообществу за неизменную поддержку и признание, что позволило первичному хранилищу Huawei в очередной раз одержать победу в номинации "Выбор клиентов". Мы убеждены в том, что это признание является высшей формой одобрения со стороны наших уважаемых клиентов и служит движущей силой, стимулирующей наши постоянные усилия по дальнейшему совершенствованию, — отметил Хуан Тао (Huang Tao), президент подразделения хранилищ All-Flash компании Huawei. — В своей приверженности инновациям мы сосредоточим свое внимание на таких важнейших аспектах, как надежность, простота использования и безопасность, непрерывно инвестируя в технологии, обеспечивающие нашим клиентам более эффективные, устойчивые и интеллектуальные решения для хранения данных, которые ускоряют цифровую трансформацию», — добавил г-н Хуан.

Более подробная информация о продуктах и решениях для хранения данных Huawei представлена на официальном сайте Huawei по адресу: https://e.huawei.com/cn/products/storage

[1]Комментарии клиента из производственной отрасли, предоставленные Gartner Peer Insights™

[2]Комментарии клиента из банковской отрасли, предоставленные Gartner Peer Insights™

[3]Комментарии технического директора по информационным технологиям из отрасли здравоохранения, предоставленные Gartner Peer Insights™

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2097702/image_986294_32476658.jpg

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