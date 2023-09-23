Саммит Huawei Connect -- инклюзивность и устойчивость за счет технологий и партнерства

- Саммит TECH4ALL Huawei Connect исследует пути достижения инклюзивности и устойчивости благодаря технологиям и партнерству

ШАНХАЙ, 23 сент. 2023 г. /PRNewswire/ -- 20 сентября на саммит TECH4ALL Huawei Connect 2023 приглашены партнеры TECH4ALL со всего мира, чтобы поделиться своими представлениями о ключевой роли технологий и партнерства в повышении инклюзивности и устойчивости цифрового мира

Peng Song, Senior Vice President for Huawei and President of ICT Strategy and Marketing in the opening speech TECH4ALL booth at Huawei Connect 2023

Ключевой темой саммита, что подчеркивает результаты и лучшие методики текущего проекта, стала выполняемая партнерством роль моста, соединяющего отрасли информационно-коммуникационных технологий, правительства, международные организации, исследовательские учреждения и неправительственные организации для достижения общих целей в таких областях, как инклюзивность и устойчивость.

«Мы знаем, что такие технологии, как широкополосная связь, облачные службы, Интернет вещей и ИИ, имеют огромный потенциал в качестве быстрых катализаторов изменений, которые могут быть полезны как людям, так и планете», — сказал в своей вступительной речи Пенг Сонг (Peng Song), старший вице-президент Huawei и президент по стратегии и маркетингу информационно-коммуникационных технологий.

Выступая от имени Международного союза охраны природы (IUCN), Джеймс Хардкасл (James Hardcastle) подчеркнул, что партнерство Tech4Nature было создано союзом IUCN и компанией Huawei в 2021 году. Реализуя пять пилотных проектов в мире, партнерство Tech4Nature стремится улучшить управление 300 особо охраняемыми природными территориями путем разработки инновационных технических решений и оценки эффективности сохранения природы согласно стандарту Green List союза IUCN.

«Технологии могут революционно изменять сохранение природы. Наше партнерство Tech4Nature позволяет делиться техническими решениями в области биологического разнообразия и изменения климата и масштабировать их. Однако снизить расходы и принимать меры помогает не только оборудование. Наиболее полезный вклад технологий в сохранение природы заключается в анализе данных, что теперь стало возможным. Мы можем ускорить доступ к аналитике и информации для принятия более оптимальных, рациональных и эффективных решений только путем создания инклюзивных многосторонних партнерств», — сказал Джеймс Хардкасл, глава департамента особо охраняемых природных территорий IUCN.

На саммите партнеры TECH4ALL представили два информационных документа и подписали два соглашения о стратегическом сотрудничестве с Huawei в сфере образования и охраны окружающей среды.

Представлены два информационных документа

От имени Министерства образования Кении Мартин Кунгания (Martin Kungania) представил документ «Отчет проекта DigiSchool — подключение школ к Интернету». Этот отчет основан на данных проекта подключения школ к Интернету DigiSchool Internet Connectivity Project — правительственной инициативы, реализуемой совместно с ЮНЕСКО и Huawei. На первом этапе проекта в 2021 году доступ к высокоскоростному Интернету получили девять средних и три начальные школы.

«В настоящее время правительство вместе с ЮНЕСКО и Huawei работает над реализацией второго этапа проекта, в рамках которого будет подключено еще больше школ. В том числе специализированные школы для учеников с нарушениями слуха, которые получат технологию видеоконференцсвязи для помощи учителям и учащимся, что еще более полезно в случае малообеспеченных учеников», — сказал Мартин Кунгания, национальный координатор программы цифровой грамотности Министерства образования Кении.

В документе оценивается улучшение преподавания и обучения благодаря Интернету, определяются лучшие методики масштабирования и устойчивого развития. оценивается усиление администраций школ благодаря подключению к Интернету.

Партнер TECH4ALL в сфере охраны окружающей среды, организация Rainforest Connection (RFCx), выпустила документ «Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework (GBF) Targets» (Использование возможностей звука и ИИ для мониторинга целевых показателей Глобальной рамочной программы по сохранению биоразнообразия (GBF)).

«Куньмин-Монреальская глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия определяет важнейшие целевые показатели сохранения и восстановления биоразнообразия в мире, но для отслеживания успехов и в конечном итоге достижения поставленных целей нам нужны эффективные средства мониторинга», — сказал Энтони Харфилд (Antony Harfield), технический директор RFCx. — «Экоаккустические средства в совокупности с ИИ обеспечивают неинвазивное, экономичное и масштабируемое решение этой проблемы, упрощая научно обоснованное сохранение природы и адаптивное управление. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с TECH4ALL над реализацией проектов по всему миру, которые продемонстрируют потенциал использования звука и ИИ для отслеживания успехов в достижении целевых показателей GBF».

Организация Rainforest Connection и компания Huawei уже развернули интеллектуальные аудиорешения для выявления таких угроз, как незаконная вырубка леса и браконьерство, и мониторинга биоразнообразия по издаваемым различными видами звукам в экосистемах океанов, гор, лесов и джунглей в 15 странах.

Подписаны два стратегических соглашения

Подписанный компанией Huawei и Китайским фондом социального предпринимательства План повышения квалификации молодых преподавателей служит продолжением существующего проекта обучения молодых сельских учителей цифровым технологиям. В рамках начатой в 2017 году программы по состоянию на июнь 2023 года прошли обучение приблизительно 125 000 молодых сельских учителей, что в свою очередь принесло пользу 6 миллионам детей, обучающихся в сельских школах.

В сфере охраны окружающей среды подписанное компанией Huawei и Государственным заповедником в дельте реки Хуанхэ соглашение об Интеллектуальном сохранении дельты реки Хуанхэ служит продолжением текущего проекта, в рамках которого были разработаны инновационные решения для исследования, мониторинга и защиты птиц в дельте реки Хуанхэ без нарушения местного биоразнообразия. Этот проект включает станции гнездования находящегося под угрозой исчезновения восточного аиста, которых в Восточной Азии осталось всего 10 000 птиц.

На саммите Huawei Connect — ежегодного флагманского мероприятия, на котором собрались бизнес-руководители, эксперты в области технологий, партнеры, разработчики и представители отраслей со всего мира, чтобы вместе исследовать новые возможности интеллектуального будущего, — в павильоне TECH4ALL посетителям было представлено множество проектов, реализуемых в рамках этой инициативы, в том числе DigiTruck, DigiSchool и проект сохранения природы за счет технологий.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной всеобъемлющей инициативой и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству инициатива TECH4ALL должна способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Дополнительные сведения можно найти на веб-сайте Huawei в разделе TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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SOURCE Huawei