A Cúpula Huawei Connect TECH4ALL explora como a tecnologia e as parcerias possibilitam a inclusão e a sustentabilidade.

XANGAI, 22 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Huawei Connect 2023 TECH4ALL Summit, realizado em 20 de setembro convidou parceiros do TECH4ALL de todo o mundo para compartilhar suas perspectivas sobre o papel fundamental que a tecnologia e as parcerias desempenham na promoção de um mundo digital mais inclusivo e sustentável.

Peng Song, vice-presidente sênior e diretor de estratégia e marketing de TIC da Huawei, no discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei) Estande da TECH4ALL no evento Huawei Connect 2023 (PRNewsfoto/Huawei)

Com base na ênfase nos resultados atuais de projetos e nas melhores práticas, um dos principais temas da cúpula foi como as parcerias servem como uma ponte entre as indústrias de TIC, governos, organizações internacionais, institutos de pesquisa e ONGs para alcançar objetivos comuns nas áreas de inclusão e sustentabilidade.

"Sabemos que tecnologias como a conectividade de banda larga, a nuvem, a Internet das Coisas e a IA têm um enorme potencial como catalisadoras de mudanças rápidas - mudanças que podem beneficiar as pessoas e o planeta", disse Peng Song, vice-presidente sênior e diretor de estratégia e marketing de TIC da Huawei, em seu discurso de abertura.

Falando em nome da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), James Hardcastle destacou a parceria Tech4Nature lançada conjuntamente pela IUCN e Huawei em 2021. Com cinco projetos-piloto em execução em vários lugares do mundo, a parceria Tech4Nature tem como objetivo aprimorar a gestão de 300 áreas protegidas, desenvolvendo soluções tecnológicas inovadoras e avaliando a eficácia das práticas de conservação em comparação com os padrões da Lista Verde da IUCN.

"A tecnologia pode revolucionar a conservação da natureza. Por meio da parceria Tech4Nature, podemos compartilhar e expandir soluções técnicas para proteger a biodiversidade e combater as mudanças climáticas. No entanto, não é apenas o hardware que pode ajudar a intervir e a reduzir custos. A contribuição mais importante da tecnologia para a conservação da natureza é a análise de dados. Só poderemos acelerar o acesso à informação e tomar decisões mais inteligentes e eficazes por meio de parcerias inclusivas com várias partes interessadas", disse James Hardcastle, diretor de áreas protegidas e conservadas da IUCN.

Durante a cúpula, os parceiros da TECH4ALL lançaram dois documentos técnicos e assinaram dois acordos de cooperação estratégica com a Huawei nas áreas de educação e proteção ambiental.

Lançamento de dois documentos técnicos

Em nome do Ministério da Educação do Quênia, Martin Kungania divulgou o relatório "DigiSchool Report - Internet Connectivity to Schools" ("DigiSchool - Conectividade à Internet nas Escolas"). O relatório é baseado no Projeto de Conectividade à Internet DigiSchool, uma iniciativa liderada pelo governo em parceria com a UNESCO e a Huawei. A primeira fase do projeto, concluída em 2021, conectou nove escolas de ensino médio e três escolas de ensino fundamental à rede de Internet de alta velocidade.

"Atualmente, o governo está trabalhando com a UNESCO e a Huawei na segunda fase do projeto, que conectará mais escolas. Isso incluirá escolas especiais para deficientes auditivos e disponibilizará tecnologia de videoconferência para ajudar os respectivos professores e alunos, oferecendo benefícios ainda maiores para alunos desfavorecidos", disse Martin Kungania, coordenador nacional do Programa de Alfabetização Digital do Ministério da Educação do Quênia.

O documento analisa o impacto positivo da Internet no ensino e no aprendizado, identifica as melhores práticas de escalabilidade e sustentabilidade, e avalia a forma como a conectividade fortalece as funções administrativas das escolas.

No domínio ambiental, a Rainforest Connection (RFCx), outro parceiro da TECH4ALL, lançou o documento "Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework (GBF) Targets" (Aproveitando o poder do som e da IA para monitorar a biodiversidade e rastrear as metas da Estrutura Global de Biodiversidade)

"A Estrutura Global de Biodiversidade (EGB) de Kunming-Montreal define metas fundamentais para preservar e restaurar a biodiversidade em vários lugares do mundo, mas precisamos de ferramentas eficazes para monitorar nosso progresso e alcançar esses objetivos", disse Antony Harfield, diretor de tecnologia da RFCx. "A combinação de ecoacústica e IA oferece uma solução não invasiva, econômica e escalável para esse problema, facilitando a conservação baseada em provas e a gestão adaptativa". "É um enorme prazer trabalhar com a TECH4ALL em vários projetos, espalhados por todo o mundo, que demonstram a utilidade do som e da IA para monitorar o progresso em direção às metas da GBF".

Até o momento, a Rainforest Connection e a Huawei implementaram soluções de áudio inteligentes para detectar ameaças (como extração de madeira e caça ilegais) e monitorar a biodiversidade em 15 países com base nas vocalizações das espécies em ecossistemas de oceano, montanha, floresta e floresta tropical.

Dois acordos estratégicos assinados

Assinado pela Huawei e pela Fundação Chinesa de Empreendedores Sociais, o Plano de Educação para a Capacitação de Jovens Professores dará continuidade a um projeto anterior e oferecerá aos professores das áreas rurais treinamento em competências digitais. Lançado em 2017, o programa havia treinado quase 125.000 jovens professores das áreas rurais em junho de 2023, o que, por sua vez, beneficiou 6 milhões de crianças nessas áreas.

No domínio ambiental, o acordo para Conservação Inteligente do Delta do Rio Amarelo, assinado pela Huawei e pela Reserva Natural do Delta do Rio Amarelo, dá continuidade a um projeto que desenvolveu soluções inovadoras para pesquisar, monitorar e proteger as aves dessa região sem perturbar a biodiversidade local. O projeto inclui estações de nidificação para a cegonha oriental, uma espécie ameaçada de extinção e da qual apenas existem 10 mil espécimes espalhados por toda a Ásia Oriental.

O estande da TECH4ALL no evento Huawei Connect apresentou vários projetos da iniciativa, incluindo os projetos DigiTruck, DigiSchool e Conserving Nature with Technology. O evento Huawei Connect reuniu líderes empresariais, especialistas em tecnologia, parceiros, desenvolvedores e partes interessadas de todo o mundo para explorar novas oportunidades para um futuro inteligente.

Sobre a TECH4ALL

O TECH4ALL é um plano de ação de longo prazo desenvolvido pela Huawei para promover a inclusão digital. Impulsionado por parcerias e tecnologias inovadoras, o TECH4ALL foi criado para promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital.

Para obter mais informações, acesse o site da Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Siga-nos no Twitter:

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218564/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2218565/image_2.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei