"humy with Charlie Puth" -- Serviço de comunicação com base em assinaturas estreia em 2 de dezembro

TÓQUIO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A MIXI, Inc. tem o orgulho de anunciar o lançamento da humy, uma plataforma baseada em assinaturas especializada em comunicação entre artistas e fãs, em 2 de dezembro de 2022.

A MIXI é uma empresa de tecnologia japonesa em Tóquio. Com o objetivo de enriquecer as comunicações e inspirar momentos de alegria, a empresa está empenhada em oferecer serviços de comunicação global agradáveis a amigos e famílias, incluindo Mixi, MONSTER STRIKE, FamilyAlbum e TIPSTAR. Implementando experiência obtida com esses serviços de comunicação, a empresa desenvolveu um novo negócio na indústria da música para criar conexões novas e significativas entre fãs e artistas.

A MIXI não está sozinha em sua concepção da humy e busca pela inovação. É uma honra para a MIXI anunciar uma parceria global com Charlie Puth, cantor, compositor e produtor de vários discos de platina nomeados pelo GRAMMY, como o primeira artista da humy. O serviço oficial de comunicação com fãs "humy with Charlie Puth" será lançado simultaneamente em todo o mundo no dia 2 de dezembro. (Não disponível em alguns países e regiões.)

Site oficial: https://charlieputh.humy.me/

A humy é uma plataforma onde os usuários pagam uma taxa anual para se tornarem assinantes premium do serviço de comunicação oficial de fãs de seus artistas favoritos. Os assinantes premium não apenas podem visualizar o conteúdo que mostra o trabalho e a vida privada do artista, mas também participar de shows on-line e eventos de fãs exclusivos para assinantes. As vantagens dos assinantes incluem acesso a uma rede social exclusiva onde os fãs podem se comunicar diretamente com o artista e visualizar postagens que só podem ser apreciadas aqui. Os assinantes também recebem cartões digitais para eventos e podem participar de sorteios de ingressos para shows antes de serem vendidos.

Visão geral do serviço

- Nome: humy with Charlie Puth

- Site: https://charlieputh.humy.me/

- Conteúdo exclusivo para assinantes:

1) Concertos on-line (um ou mais por ano)

2) Reuniões de fãs on-line (um ou mais por ano)

3) Acesso prioritário aos sorteios de venda de ingressos *

4) Rede social exclusiva

5) Vídeos especiais

6) Cartão de assinatura digital

7) Cartões digitais

* Não se aplica a todas as apresentações de Charlie Puth. As apresentações elegíveis serão anunciadas no site oficial assim que as datas forem confirmadas.

- Plano: Plano Premium: $100.00 (USD) por ano

- Métodos de pagamento: cartão de crédito, PayPal

- Data e hora de lançamento planejado: 1º de

dezembro de 2022: México 21h00 (CST) 2 de

dezembro de 2022: Brasil 12h00 (BRT), África do Sul 5h00 (SAST), Arábia Saudita 6h00 (AST), Índia 8h30 (IST), Indonésia 10h00 (WIB), Japão 12h00 (JST), Austrália 14h00 (AEDT) (alguns países podem ser omitidos).

Mensagem de Charlie Puth

"Estou muito animado por fazer parceria com a MIXI como o primeiro artista a ser apresentado na humy! Não é segredo que adoro deixar os fãs saberem do meu processo criativo e do meu dia a dia, mas não poderia estar mais feliz por ter outra plataforma para me conectar com pessoas de todo o mundo."

Sobre Charlie Puth

Charlie Puth provou ser um dos sucessos mais consistentes da indústria da música e um dos colaboradores mais procurados. Puth conquistou oito singles multi-platina, quatro indicações ao GRAMMY, três Billboard Music Awards, um Critic's Choice Award e uma indicação ao Globo de Ouro. Seu LP indicado ao GRAMMY de 2018, Voicenotes, foi certificado como Ouro pela Recording Industry Association of America (RIAA) apenas quatro dias após seu lançamento e registrou mais de 5,6 bilhões de streams em todo o mundo. A colaboração de Puth em 2020 com Gabby Barrett em seu remix "I Hope" rendeu a ele sua quarta faixa no top 10 da Billboard Hot 100, alcançou o primeiro lugar na parada "Adult Pop Songs" da Billboard e ganhou o Billboard Music Award de 2021 por "Top Collaboration". Puth também escreveu e produziu o single recorde de Kid Laroi e Justin Bieber, "STAY", que rapidamente se tornou uma das maiores canções de 2021 e detém o título de número 1 com o reinado mais longo na parada Billboard Global200e a primeira a liderá-la com dois dígitos -- passando um total de11semanas no topo da parada. Puth lançou recentemente seu tão esperado terceiro álbum de estúdio CHARLIE via Atlantic Records. Apresentando os singles de sucesso "Left and Right (feat. Jung Kook do BTS), "That's Hilarious" e "Light Switch", a "coleção habilmente elaborada" (da revista Rolling Stone) ultrapassou 1 bilhão de streams globais e recebeu elogios críticos. Puth recentemente partiu para sua turnê "One Night Only", dando as boas-vindas aos fãs de todo o mundo de perto e pessoalmente, enquanto compartilha seu último álbum e seus maiores sucessos.

Para mais informações e próximas datas da turnê, acesse:

https://www.charlieputh.com/tour/

Sobre a MIXI, Inc.

Com o objetivo de enriquecer as comunicações e inspirar momentos de alegria, a MIXI está empenhada em oferecer serviços de comunicação agradáveis a amigos e famílias, incluindo Mixi, MONSTER STRIKE, FamilyAlbum e TIPSTAR. A empresa coloca a "Surpresa do Usuário em Primeiro Lugar" (em inglês, "User Surprise First") em seu centro e se concentra em promover conexões profundas e significativas em vez de simplesmente aumentar a quantidade e a frequência da comunicação. Por meio desse esforço, a empresa acredita que ela inspira uma comunicação mais profunda e rica no mundo.

Site oficial da MIXI: https://mixi.co.jp/en/

FONTE MIXI, Inc.

