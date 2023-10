"IA e inovação: uma revolução criativa nos negócios?" Publicação de um novo livro da professora da SKEMA, Margherita Pagani

PARIS, 11 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- Em seu novo livro, Margherita Pagani explora a interação entre inteligência artificial e criatividade de negócios. "Artificial Intelligence for Business Creativity", publicado pela Routledge, é um guia abrangente de como a IA não está apenas remodelando o cenário de negócios, mas também atuando como catalisador de criatividade e inovação dentro das empresas.

"Artificial Intelligence for Business Creativity" examina até que ponto a IA é capaz de apoiar o processo criativo dentro das empresas. Coeditado por Margherita Pagani, Diretora do SKEMA Center for Artificial Intelligence (SCAI) e Professora de Inteligência Artificial em Marketing, e Renaud Champion, o falecido especialista em IA, o livro explora a complexa relação entre a criatividade individual em micro escala e a inovação organizacional em uma escala macro a partir de uma perspectiva de IA.

Ele conta com inúmeras contribuições de pesquisadores reconhecidos no campo da IA de instituições respeitadas, como Wharton, Royal Holloway, Bayes Business School e University of Birmingham. O prefácio foi escrito por Igor Jablokov, CEO e fundador da Pryon e inventor do assistente de voz Alexa, que também é membro do Comitê Científico do centro de pesquisa SCAI — SKEMA Centre for Artificial Intelligence.

Otimizando processos, melhorando a interação humana.

Ao lançar luz sobre três áreas cruciais nas quais a IA pode estimular a criatividade dos negócios: design de produtos e serviços, otimização de processos e melhoria da colaboração organizacional, os autores revelam o potencial transformador da IA. "Artificial Intelligence for Business Creativy" foi projetado para ser um guia inestimável para líderes empresariais, gerentes, empreendedores e pessoas com grande interesse na interseção entre IA e criatividade. Ele oferece orientação prática, recomendações criteriosas e uma compreensão aprofundada do papel da IA na promoção da criatividade. Ele equipa seus leitores com as ferramentas para navegar e se destacar no cenário em rápida evolução da IA.

Professora de inteligência artificial em marketing, Margherita Pagani é Diretora do laboratório de pesquisas SKEMA Center for Artificial Intelligence. Consultora do Comitê Económico e Social Europeu (CESE) na Comissão Consultiva de Mudança industrial, ela também é editora-chefe adjunta da revista Micro e Macro Marketing.

Uma pesquisadora de renome mundial e premiada, suas publicações em principais revistas internacionais se concentram no impacto da IA no comportamento do consumidor e nos ecossistemas digitais.

